Кабину смяло ударом: в Алматинской области грузовик протаранил жилой дом
В Алматинская область спасатели пришли на помощь водителю, который на грузовике врезался в частный жилой дом и оказался зажат в кабине, сообщает BAQ.kz.
Сегодня 2026, 21:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:05Сегодня 2026, 21:05
133Фото: фото из открытых источников
В Алматинская область спасатели пришли на помощь водителю, который на грузовике врезался в частный жилой дом и оказался зажат в кабине, сообщает BAQ.kz.
ДТП произошло в селе Кайнар. По данным экстренных служб, удар был настолько сильным, что кабину автомобиля деформировало, а нога водителя оказалась зажата искореженным металлом.
«Чтобы вызволить мужчину, спасатели применили профессиональный гидравлический инструмент. Работа требовала ювелирной точности, чтобы не причинить пострадавшему дополнительную боль», — сообщили в МЧС Казахстана.
Мужчину 1986 года рождения удалось аккуратно деблокировать и передать бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Обстоятельства происшествия уточняются.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества