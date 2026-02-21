В Алматинская область спасатели пришли на помощь водителю, который на грузовике врезался в частный жилой дом и оказался зажат в кабине, сообщает BAQ.kz.

ДТП произошло в селе Кайнар. По данным экстренных служб, удар был настолько сильным, что кабину автомобиля деформировало, а нога водителя оказалась зажата искореженным металлом.

«Чтобы вызволить мужчину, спасатели применили профессиональный гидравлический инструмент. Работа требовала ювелирной точности, чтобы не причинить пострадавшему дополнительную боль», — сообщили в МЧС Казахстана.

Мужчину 1986 года рождения удалось аккуратно деблокировать и передать бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Обстоятельства происшествия уточняются.