Пограничное село Акшокы расположено примерно в 700 километрах от города Семей и в 70 километрах от районного центра. Аким области Берик Уали посетил местный Дом культуры, передаёт BAQ.KZ.

Дом культуры был построен в 1984 году, сегодня здесь работают 6 сотрудников. Учреждение является центром культурной жизни села: оно позволяет жителям с пользой проводить досуг, заниматься творчеством и участвовать в различных культурных мероприятиях.

Глава региона встретился с сельчанами в здании Дома культуры и выслушал их актуальные проблемы. Жители подняли вопросы улучшения качества интернета и необходимости проведения ремонтных работ в Доме культуры.