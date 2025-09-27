  • 27 Сентября, 12:21

Качественный интернет проведут в отдаленное село Абайской области

Аким области побывал в самом отдаленном селе района Маканшы.

АВТОР
Акимат Абайской области Сегодня, 11:29
Фото: Акимат Абайской области

Пограничное село Акшокы расположено примерно в 700 километрах от города Семей и в 70 километрах от районного центра. Аким области Берик Уали посетил местный Дом культуры, передаёт BAQ.KZ.

Дом культуры был построен в 1984 году, сегодня здесь работают 6 сотрудников. Учреждение является центром культурной жизни села: оно позволяет жителям с пользой проводить досуг, заниматься творчеством и участвовать в различных культурных мероприятиях.

Глава региона встретился с сельчанами в здании Дома культуры и выслушал их актуальные проблемы. Жители подняли вопросы улучшения качества интернета и необходимости проведения ремонтных работ в Доме культуры.

"Сегодня я специально приехал к вам, преодолев почти 700 км. Мы рассмотрим вопрос обеспечения села качественным интернетом и поможем провести текущий ремонт Дома культуры. Актуальные проблемы района Мақаншы, расположенного в приграничной зоне, будут решаться поэтапно", – отметил аким области.

