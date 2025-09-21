  • 22 Сентября, 01:23

Качественный интернет в самый отдаленный аул пообещал провести аким Абайской области

Аким области Абай посетил самое отдалённое село Аксуатского района.

Вчера, 12:16
Акимат Абайской области Вчера, 12:16
Вчера, 12:16
Фото: Акимат Абайской области

Глава региона Берик Уали побывал в селе Үштөбе, которое находится в 160 километрах от районного центра - села Аксуат, передаёт BAQ.KZ.

В рамках поездки аким ознакомился с деятельностью средней школы "Өкпеті", основанной в 1934 году. Новое здание школы введено в эксплуатацию в 2008 году.

Сегодня в учебном заведении обучаются 156 детей и работают 37 педагогов.

В здании школы аким области провёл встречу с жителями села и выслушал их актуальные вопросы. В частности о  необходимости асфальтирования дороги "Кызылкесик – Үштөбе" и обеспечении стабильного интернета.

"Сегодня я посетил несколько сёл Аксуатского района ознакомился с положением дел на местах. Проблемы, характерные для других населённых  пунктов, такие как интернет и дороги, касается и Yштөбе. Үштөбе - одно из самобытных сёл района,  сохранившее свои традиции, подарившее стране поэтов, писателей и других известных личностей. В этом году в селе будет установлен качественный интернет. Дорожные работы будем решать поэтапно. Все вопросы находятся на контроле", — подчеркнул Берик Уали.

