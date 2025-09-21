Глава региона Берик Уали побывал в селе Үштөбе, которое находится в 160 километрах от районного центра - села Аксуат, передаёт BAQ.KZ.

В рамках поездки аким ознакомился с деятельностью средней школы "Өкпеті", основанной в 1934 году. Новое здание школы введено в эксплуатацию в 2008 году.

Сегодня в учебном заведении обучаются 156 детей и работают 37 педагогов.

В здании школы аким области провёл встречу с жителями села и выслушал их актуальные вопросы. В частности о необходимости асфальтирования дороги "Кызылкесик – Үштөбе" и обеспечении стабильного интернета.