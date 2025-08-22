В Правительстве под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось совещание по вопросам повышения качества автомобильных дорог. Рассмотрены текущая ситуация и планы развития отрасли с учетом поставленных Президентом задач по модернизации транспортной сети, передает BAQ.KZ.

С докладами в ходе совещания выступили вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева.

По данным Министерства транспорта, общая протяженность автомобильной сети страны составляет 185 тыс. км, включая 25 тыс. км дорог республиканского значения, 70 тыс. км – местного и 90 тыс. км – улицы населенных пунктов.

Максат Калиакпаров доложил о принимаемых мерах по повышению качества автодорог. В 2025 году работами охвачено 13 тыс. км. Более 2 тыс. км приходится на реконструкцию республиканской сети, 6,6 тыс. км – на ремонт дорог между областными центрами, 4,1 тыс. км – на местную сеть. По итогам 2025 года планируется довести нормативное состояние дорог республиканского значения до 94%, местного – до 91%.

На законодательном уровне принят ряд поправок: введен запрет на приемку объектов в эксплуатацию без устранения замечаний Центра качества, а все проекты среднего ремонта с 2023 года обязаны проходить ведомственную экспертизу на правильность применения проектных решений и их стоимости.

В рамках проводимой работы за 7 месяцев 2025 года отмечено снижение количества некачественных дорожно-строительных материалов и дефектов на 2%, рост перевода местных дорог с гравийного на асфальтобетонное покрытие на 14%. Кроме того, оптимизация проектных решений позволила сэкономить более 1 млрд тенге, а охват диагностикой местных дорог достиг 50%.

Для повышения ответственности участников дорожно-строительного процесса внедрены цифровые системы и механизмы автоматизации экспертизы на всех этапах работ, проведена комплексная проверка 384 асфальтобетонных заводов, а также внедрены контракты "под ключ" и предэкспертиза проектной документации институтом АО "КаздорНИИ". Эти меры обеспечивают повышение качества дорожной сети, контроль за расходованием бюджетных средств и устойчивое улучшение инфраструктуры.

Президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева проинформировала о внедрении цифровых технологий в дорожной отрасли. За последние 5 лет институтом выполнено более 20 научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование технологий строительства и ремонта автодорог. На сегодня по стране реализуется несколько цифровых проектов.

В целях повышения качества проектирования внедрена единая база дорожно-строительных материалов и технология Superpave, направленная на использование долговечных и надежных дорожных покрытий за счет точного подбора материалов под конкретные климатические условия и интенсивность движения.

База специалистов дорожной отрасли Jolshy с общим количеством пользователей свыше 2 тыс. человек позволяет получать аналитическую информацию, контролировать кадровые изменения и отслеживать уровень квалификации специалистов для обеспечения качества выполнения дорожно-строительных работ. В настоящее время "КазДорНИИ" ведется разработка портала анализа ДТП, который нацелен на системную оценку причин аварий и повышение безопасности дорожного движения.