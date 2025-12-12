Государственные услуги в сфере здравоохранения и социальной защиты в 2025 году демонстрируют устойчивый рост качества благодаря масштабной цифровизации ключевых процессов, передает BAQ.KZ.

Совместная работа Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты населения позволила ускорить обслуживание граждан, повысить прозрачность процедур и внедрить принцип "пациент — в центре системы".

Одним из ключевых достижений стало внедрение архитектуры цифровой экосистемы E-Densaulyq, которая оптимизирует 17 существующих информационных систем Министерства здравоохранения, объединяя их в шесть крупных цифровых платформ. Центральным элементом экосистемы становится Единое хранилище медицинских данных, обеспечивающее доступ к электронному паспорту здоровья, переход к принципу "данные следуют за пациентом", повышение точности медстатистики и улучшение прогнозирования потребностей системы.

Уже работает Единая система оплаты медицинской помощи, обеспечивающая 100% мониторинг оказанных услуг. Благодаря этому выявляемость дефектов увеличилась в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Также внедряется Система управления ресурсами здравоохранения, объединяющая данные о кадрах, оборудовании и разрешительных документах, что позволяет эффективнее планировать потребности и оптимизировать инфраструктуру.

Цифровые инструменты значительно упростили получение медицинских и социальных услуг. В медорганизациях полностью внедрена система электронных рецептов, интегрированная с системой лекарственного обеспечения. Время оформления рецепта сократилось вдвое, а 81% рецептов — 12,3 миллиона — выписаны в цифровом формате через проект "Социальный кошелёк" и другие интерактивные сервисы, включая e-Densaulyq, Halyk, БЦК, Face ID и SMS-коды. При этом сохранён бумажный формат для пожилых граждан и людей без смартфонов.

В целях повышения доступности медицинско-социальной экспертизы внедрён проактивный формат установления инвалидности по 30 нозологиям. Рассмотрено около 90 тысяч заявок, и в 42% случаев инвалидность была назначена автоматически, без личного обращения. Также отменена обязательная госпитализация при переосвидетельствовании, что снизило бюрократическую нагрузку на граждан.

Для обеспечения равного доступа жителей сёл сформирован неснижаемый запас лекарств на сумму 21 млрд тенге. В стране функционируют более 10 тысяч аптек, из которых 2 700 расположены в сельской местности. Работают 11 передвижных аптечных пунктов, а в 2026 году аптечные киоски начнут открываться непосредственно в сельских медорганизациях. Эти меры улучшают логистику, повышают доступность препаратов и сдерживают рост цен.

2025 год объявлен Годом повышения квалификации ПМСП, и цифровизация стала важным инструментом в этой работе. Министерство здравоохранения создаёт цифровую карту медицинских организаций, которая станет основой для стратегического планирования и модернизации инфраструктуры.

Комплекс внедрённых решений формирует новый стандарт качества государственных услуг в сфере здравоохранения и социального труда. Он закладывает базу для дальнейшего увеличения доли электронных сервисов и повышения уровня доверия граждан к государственной системе.