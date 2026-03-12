В Казахстане утверждена обновленная система индикаторов оценки качества для медицинских организаций, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и системы ОСМС.

В частности, ключевыми критериями станут снижение числа жалоб пациентов, охват населения вакцинацией и своевременность медицинского наблюдения после перенесенных тяжелых заболеваний.

"Соответствующие показатели будут применяться ко всем поставщикам, заключившим договоры с Фондом социального медицинского страхования, с целью усиления контроля за эффективностью лечения и профилактики. Переход к данной модели означает смену приоритетов: теперь работа медицинских организаций оценивается не по количеству оказанных услуг, а по их конечному результату", – сообщили в Минздраве Казахстана.

Особое внимание в новой системе уделяется пациентам с хроническими патологиями, такими как сахарный диабет, болезни системы кровообращения и органов дыхания. Для этой категории граждан устанавливаются жесткие индикаторы, направленные на обеспечение регулярного динамического наблюдения и своевременное назначение необходимых лекарственных средств.

"Эффективность такого наблюдения будет измеряться конкретными клиническими исходами, включая сокращение случаев ампутаций нижних конечностей у пациентов с диабетом. Параллельно вводится мониторинг, нацеленный на уменьшение числа экстренных госпитализаций среди лиц, находящихся на диспансерном учете. Важнейшим элементом оценки станет работа первичного звена по преемственности лечения после стационарного этапа. Теперь организации ПМСП обязаны обеспечить постановку пациента на динамическое наблюдение в течение 15 дней после выписки из больницы по поводу инфаркта, инсульта или сахарного диабета, – сообщили в ведомстве.

Усиление работы на уровне поликлиник должно напрямую отразиться на функционировании службы скорой помощи. В перечень новых индикаторов включено снижение количества повторных вызовов в течение суток, а также уменьшение числа обращений, связанных с обострением хронических заболеваний, которые должны контролироваться участковыми врачами.

Внедрение данных комплексных мер позволит министерству не только повысить ответственность медорганизаций за здоровье граждан, но и обеспечить прозрачность системы оценки качества на основе объективных цифровых данных.