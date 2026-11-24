В 2027 году на казахстанском рынке спутниковой связи ожидается появление двух новых операторов – Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава ведомства отметил, что 1 октября 2026 года лицензии получили два спутниковых оператора – OneWeb и Starlink. В следующем году ожидается выход на рынок ещё двух компаний.

«В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок компании Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO. Так Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре оператора разместят свои наземные станции, что соответствует требованиям национальной безопасности», – сообщил Мадиев.

Кроме того, совместно с Beeline и Starlink Mobile в Казахстане запущена технология Direct-to-Cell, позволяющая смартфонам напрямую подключаться к спутникам.

«Она обеспечивает передачу сообщений, а также базовый уровень интернета в любой точке страны через связь со спутника на смартфон», – отметил министр.

В настоящее время технологию Direct-to-Cell поддерживают устройства на базе Android. Ведётся работа над тем, чтобы она стала доступна и пользователям iOS.