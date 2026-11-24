Не только Starlink: в Казахстане появятся ещё два спутниковых оператора
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В 2027 году на казахстанском рынке спутниковой связи ожидается появление двух новых операторов – Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава ведомства отметил, что 1 октября 2026 года лицензии получили два спутниковых оператора – OneWeb и Starlink. В следующем году ожидается выход на рынок ещё двух компаний.
«В следующем году ожидаем выхода на казахстанский рынок компании Shanghai Spacecom Satellite Technology и Amazon LEO. Так Казахстан станет первой страной в Центральной Азии, где все четыре оператора разместят свои наземные станции, что соответствует требованиям национальной безопасности», – сообщил Мадиев.
Кроме того, совместно с Beeline и Starlink Mobile в Казахстане запущена технология Direct-to-Cell, позволяющая смартфонам напрямую подключаться к спутникам.
«Она обеспечивает передачу сообщений, а также базовый уровень интернета в любой точке страны через связь со спутника на смартфон», – отметил министр.
В настоящее время технологию Direct-to-Cell поддерживают устройства на базе Android. Ведётся работа над тем, чтобы она стала доступна и пользователям iOS.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны