Качество социальных услуг не должно зависеть от региона — Минтруда

В Казахстане действуют единые государственные требования к качеству и безопасности специальных социальных услуг. Они распространяются на всех поставщиков независимо от региона, формы собственности и категории получателей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Сегодня специальные социальные услуги оказывают более 600 лицензированных организаций, а их получателями являются свыше 100 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что единый подход позволяет обеспечить одинаковый базовый уровень помощи независимо от того, где проживает человек и в какую организацию он обращается.

Государственные стандарты устанавливают требования к условиям проживания, безопасности, кадровому обеспечению, материально-технической базе, а также к объему и качеству предоставляемых услуг.

Как подчеркнули в министерстве, ключевое внимание уделяется не только наличию необходимой инфраструктуры, но и профессионализму специалистов, а также безопасности и качеству оказываемой помощи.

С 1 января 2025 года в Казахстане действует обязательное лицензирование организаций, предоставляющих специальные социальные услуги. Теперь соответствие установленным требованиям подтверждается не только при получении лицензии, но и в ходе государственного контроля.

Единые правила распространяются как на государственные, так и на частные организации, что обеспечивает равные требования ко всем поставщикам и повышает доверие граждан к системе социальной поддержки.

В Министерстве труда также сообщили, что работа по развитию системы продолжается. Внедряются цифровые решения, совершенствуются механизмы финансирования, подготовки специалистов и модернизируется инфраструктура.