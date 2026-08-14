Качество социальных услуг не должно зависеть от региона — Минтруда
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В Казахстане действуют единые государственные требования к качеству и безопасности специальных социальных услуг. Они распространяются на всех поставщиков независимо от региона, формы собственности и категории получателей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.
Сегодня специальные социальные услуги оказывают более 600 лицензированных организаций, а их получателями являются свыше 100 тысяч человек.
В ведомстве отметили, что единый подход позволяет обеспечить одинаковый базовый уровень помощи независимо от того, где проживает человек и в какую организацию он обращается.
Государственные стандарты устанавливают требования к условиям проживания, безопасности, кадровому обеспечению, материально-технической базе, а также к объему и качеству предоставляемых услуг.
Как подчеркнули в министерстве, ключевое внимание уделяется не только наличию необходимой инфраструктуры, но и профессионализму специалистов, а также безопасности и качеству оказываемой помощи.
С 1 января 2025 года в Казахстане действует обязательное лицензирование организаций, предоставляющих специальные социальные услуги. Теперь соответствие установленным требованиям подтверждается не только при получении лицензии, но и в ходе государственного контроля.
Единые правила распространяются как на государственные, так и на частные организации, что обеспечивает равные требования ко всем поставщикам и повышает доверие граждан к системе социальной поддержки.
В Министерстве труда также сообщили, что работа по развитию системы продолжается. Внедряются цифровые решения, совершенствуются механизмы финансирования, подготовки специалистов и модернизируется инфраструктура.
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