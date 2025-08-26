На заседании Правительства вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов сообщил о планах повышения качества жилищного строительства. По его словам, работа в этом направлении уже ведётся, и в 2025 году планируется ввести 19,2 миллиона квадратных метров жилья, передаёт BAQ.KZ.

Он отметил, что для повышения качества строительства внедряются новые механизмы контроля.

"В настоящее время к приёмке объекта будут подключаться дополнительные участники: технический и авторский надзор, заказчики, а также представители других организаций. Кроме того, вводится плановая инспекция. Это означает, что при начале строительства, в середине и при сдаче объекта будет проводиться обязательная проверка", — пояснил вице-министр.

По его словам, проверки будут интегрированы в единую геоинформационную систему.

"Таким образом мы будем повышать качество. Дополнительно с участием местных исполнительных органов контроль будет вестись через геостроительную систему. На сегодня уже 285 объектов проходят через неё", — отметил он.

Кажкенов подчеркнул, что все механизмы контроля закреплены в строительном кодексе. Акты приёмки теперь будут формироваться через электронные инструменты, что исключает возможность скрытых договорённостей.