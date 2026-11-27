Законы в Казахстане должны оцениваться не по количеству принятых поправок, а по тому, насколько они понятны, справедливы и способны защитить права человека. При этом принцип «Закон и Порядок» должен распространяться не только на граждан, но и на само государство. Такое мнение высказал депутат Курултая, сооснователь независимой аналитической платформы Astana Open Dialogue Александр Данилов, передает BAQ.KZ.

В своем Telegram-канале депутат прокомментировал ежегодное Послание Конституционного суда о состоянии конституционной законности, представленное на заседании Курултая 18 ноября.

По словам Данилова, после принятия новой Конституции особенно важно обеспечить соблюдение ее положений не только на законодательном уровне, но и в повседневной жизни казахстанцев.

Права человека – главный критерий качества законов

С начала работы в Конституционный суд поступило более 18 тысяч обращений, около 99% из которых – от граждан. За период после предыдущего Послания 14 норм исключили из действующего законодательства из-за их несоответствия Конституции, еще по 19 дали конституционно-правовые толкования.

Данилов считает, что выводы Конституционного суда необходимо учитывать еще до принятия законов.

«Для Курултая особенно важен другой вывод Послания: правовые позиции Конституционного Суда должны учитываться уже на стадии подготовки законопроектов. Качество нашей работы должно измеряться не количеством принятых законов, а тем, насколько они понятны, предсказуемы, справедливы и защищают права человека», – написал депутат.

На сегодняшний день, согласно данным Конституционного суда, реализовано 70% его нормативных постановлений. Еще 17 планируется реализовать в рамках законодательных инициатив депутатов Курултая.

Закон должен быть одинаковым для граждан и государства

Отдельное внимание в Послании Конституционного суда уделено независимости судебной власти, защите собственности, трудовым правам граждан и вопросам государственного управления.

По мнению Данилова, принцип «Закон и Порядок» предполагает ответственность не только граждан, но и представителей власти.

«Очень важен и общий принцип Послания: „Закон и Порядок“ должен означать равенство перед законом не только для граждан. Это такое же требование к самому государству, каждому государственному органу и каждому должностному лицу. Конституция исключает произвольные решения и требует справедливости, правовой определённости и ответственности публичной власти», – подчеркнул Данилов.

Права человека в эпоху искусственного интеллекта

Еще одним важным направлением депутат назвал защиту конституционных прав граждан в условиях цифровизации и распространения искусственного интеллекта.

«Технологии должны развиваться, но решения, затрагивающие права человека, должны оставаться прозрачными, проверяемыми и подконтрольными человеку», – отметил он.

Данилов также подчеркнул роль председателя Конституционного суда Эльвиры Азимовой, которая в начале года возглавляла Конституционную комиссию.

По словам депутата, теперь перед государственными органами и законодателями стоит задача обеспечить практическое исполнение положений Основного закона.