Кадровики смогут сами запрашивать данные для декларации о личных интересах

Заполнять декларацию о личных интересах станет проще. Если у человека нет каких-то нужных сведений, их за него найдет кадровая служба. Такие изменения предлагает Агентство по делам государственной службы.

Декларацию о личных интересах заполняют по закону о противодействии коррупции. Она нужна, чтобы вовремя увидеть, где личные интересы человека могут столкнуться с его работой, то есть выявить возможный конфликт интересов.

Сейчас всю информацию для декларации человек должен собрать сам. Если каких-то данных у него на руках нет, это становится проблемой и затягивает процесс.

Агентство предлагает переложить эту задачу на кадровую службу. Она получит право сама брать недостающие сведения из цифровых систем госорганов и организаций. Если доступа к таким системам нет, кадровики отправят официальный запрос в нужный госорган или организацию.

Проще говоря, человеку больше не придется бегать за справками, нужные данные подтянут из госбаз.

Проект постановления Правительства, который меняет правила заполнения декларации, вынесли на публичное обсуждение. Высказать мнение о нем можно до 20 ноября 2026 года. Если документ примут, новые правила заработают сразу после его вступления в силу.

Декларацию о личных интересах в Казахстане введут с 1 января 2027 года. Ее будут заполнять чиновники на ответственных государственных должностях, должностные лица и те, кто выполняет государственные функции. В ней нужно указать, где личные интересы человека, его родственников, супруга или других связанных с ним людей могут пересечься с его работой, чтобы заранее выявить возможный конфликт интересов.