Кадровые перестановки произошли в МЧС Казахстана
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Батырбек Абдышев освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Соответствующее решение принято постановлением Правительства, передает BAQ.KZ.
Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. В 1999 году окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных сил Республики Казахстан.
С 1995 по 2024 год проходил службу в специальных государственных органах Казахстана. В апреле 2024 года был назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям.
За время работы в МЧС Абдышев курировал в том числе вопросы цифровизации. При его участии велась работа по переводу государственных услуг ведомства в цифровой формат, интеграции информационных систем и платформ МЧС с аналитической платформой Smart Data Ukimet, а также реинжинирингу и цифровизации работы министерства, его комитетов и подведомственных организаций.
Батырбек Абдышев награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и орденом «Айбын» II степени.
Одновременно кадровые изменения произошли и в аппарате МЧС. Руководителем аппарата министерства назначен Маргулан Аманбаев. До этого он возглавлял Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
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