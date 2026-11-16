Кадровые перестановки в Акорде: Токаев назначил нового руководителя
16 Ноября 2026, 16:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
16 Ноября 2026, 16:4816 Ноября 2026, 16:48
75Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые изменения в Администрации Президента, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Алихан Жамсатов освобождён от должности заведующего Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.
На его место назначен Ренат Айтаев. Соответствующее распоряжение также подписал Президент.
Причины освобождения Жамсатова от должности в официальном сообщении не уточняются.
Самое читаемое
- Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
- Развод сооснователя Nvidia может обойтись ему более чем в $70 млрд
- Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе
- Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки
- Тенге исполняется 33 года: как менялись казахстанские банкноты и что рассказывает серия «Сакский стиль»