Кадровые перестановки в Акорде: Токаев назначил нового руководителя

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые изменения в Администрации Президента, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Алихан Жамсатов освобождён от должности заведующего Отделом государственного контроля Администрации Президента Республики Казахстан.

На его место назначен Ренат Айтаев. Соответствующее распоряжение также подписал Президент.

Причины освобождения Жамсатова от должности в официальном сообщении не уточняются.