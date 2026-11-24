Игорь Лепеха покинул пост заместителя министра внутренних дел Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

«Распоряжением Главы государства Лепеха Игорь Владимирович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.

Причины кадрового решения не уточняются.

Что известно об Игоре Лепехе

Игорь Лепеха занимал должность заместителя министра внутренних дел с 6 октября 2022 года – более четырёх лет. В МВД он курировал административную полицию, миграционную службу и охранную деятельность.

Генерал-лейтенант полиции родился 20 ноября 1962 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт и Академию МВД Российской Федерации.

В органах внутренних дел служит с 1986 года. В разные годы занимал руководящие должности в полиции Карагандинской области, возглавлял Комитет административной полиции и штаб-департамент МВД.

С 2020 по 2022 год был руководителем аппарата МВД Казахстана.

Награждён орденами «Даңқ» I и II степеней, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін».