Кадровые перестановки в МВД: Лепеха освобождён от должности
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Игорь Лепеха покинул пост заместителя министра внутренних дел Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
«Распоряжением Главы государства Лепеха Игорь Владимирович освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.
Причины кадрового решения не уточняются.
Что известно об Игоре Лепехе
Игорь Лепеха занимал должность заместителя министра внутренних дел с 6 октября 2022 года – более четырёх лет. В МВД он курировал административную полицию, миграционную службу и охранную деятельность.
Генерал-лейтенант полиции родился 20 ноября 1962 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт и Академию МВД Российской Федерации.
В органах внутренних дел служит с 1986 года. В разные годы занимал руководящие должности в полиции Карагандинской области, возглавлял Комитет административной полиции и штаб-департамент МВД.
С 2020 по 2022 год был руководителем аппарата МВД Казахстана.
Награждён орденами «Даңқ» I и II степеней, медалями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін».
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