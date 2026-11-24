Ерсайын Нагаспаев покинул пост министра промышленности и строительства Казахстана. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ.

«Указом Главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич освобождён от должности министра промышленности и строительства Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.

Причины освобождения от должности в сообщении не уточняются.

Что известно о Нагаспаеве

Ерсайын Нагаспаев возглавлял Министерство промышленности и строительства с 28 февраля 2025 года, сменив на этом посту Каната Шарлапаева. 3 сентября 2026 года он был переназначен на должность министра. Таким образом, ведомством Нагаспаев руководил почти год и девять месяцев.

Ему 46 лет. Родился в Караганде, окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».

В разные годы работал в министерствах иностранных дел, транспорта и коммуникаций, занимал должности акима Шахтинска и заместителя акима Астаны.

До назначения министром работал в национальной компании «Қазақстан темір жолы», где занимал должность исполняющего обязанности управляющего директора по новым проектам.