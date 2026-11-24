Кадровые перестановки в Правительстве: Нагаспаев освобождён от должности
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Ерсайын Нагаспаев покинул пост министра промышленности и строительства Казахстана. Соответствующий указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BAQ.KZ.
«Указом Главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич освобождён от должности министра промышленности и строительства Республики Казахстан», – говорится в сообщении Акорды.
Причины освобождения от должности в сообщении не уточняются.
Что известно о Нагаспаеве
Ерсайын Нагаспаев возглавлял Министерство промышленности и строительства с 28 февраля 2025 года, сменив на этом посту Каната Шарлапаева. 3 сентября 2026 года он был переназначен на должность министра. Таким образом, ведомством Нагаспаев руководил почти год и девять месяцев.
Ему 46 лет. Родился в Караганде, окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности «Международные экономические отношения».
В разные годы работал в министерствах иностранных дел, транспорта и коммуникаций, занимал должности акима Шахтинска и заместителя акима Астаны.
До назначения министром работал в национальной компании «Қазақстан темір жолы», где занимал должность исполняющего обязанности управляющего директора по новым проектам.
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