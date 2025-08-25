В СМИ и социальных сетях распространилась информация об увольнении заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, передает BAQ.KZ. Однако в самом акимате эти сведения не подтверждают. В пресс-службе сообщили, что чиновник находится на больничном.



Тем временем сегодня в акимате объявили о ряде кадровых перестановок. Куаныш Асылов освобождён от должности первого заместителя акима Шымкента в связи с переходом на другую работу. На его место — первым замакима — назначили Айдына Каримова, повысив его с прежнего поста. Ещё одним заместителем главы города стал Арман Сабитов, ранее руководивший Сайрамским районом Туркестанской области. На чьё место он был назначен — в акимате пока не уточняют.

Руслан Берденов занимает должность заместителя акима Шымкента с февраля 2025 года. Весной он оказался в центре громкой криминальной истории: на него было совершено покушение. Чиновника подкараулили возле здания акимата и несколько раз выстрелили, но Берденов выжил. Судебный процесс завершился 20 августа — стрелявший в чиновника Ернар Жиембай был признан виновным и приговорён к девяти годам лишения свободы.