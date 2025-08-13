В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента показали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлён момент вооружённого нападения на заместителя акима города Руслана Берденова, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По материалам дела, вечером 21 апреля служебный автомобиль Берденова остановился у входа в здание акимата со стороны Выставочного центра. Чиновник вышел из здания, просматривая телефон, и направился к машине. В этот момент из-за автомобиля выбежал 31-летний Ернар Жиембай — бывший директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент" — и открыл огонь. Берденов попытался скрыться, обходя автомобиль, но нападавший преследовал его и произвёл пять выстрелов.

Спустя секунды водитель служебного авто сбил нападавшего машиной. Видно, что Берденов упал на землю. Жиембай оказался без оружия, когда его повалили на землю и заломили руки. Вскоре на место вышли сотрудники акимата и прибыла полиция, задержавшая стрелка.

Ернар Жиембай предстал перед судом по обвинениям в "Убийстве" и "Приготовлении и покушении на преступление". Дело поступило в производство 22 июля, а основной процесс начался 6 августа.