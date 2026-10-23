Кадры с открытия вокзала в Мангистау обсуждают в Сети
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Открытие обновлённого железнодорожного вокзала в Мангистауской области сопровождалось большим скоплением людей у входа. На кадрах, опубликованных общественником Азаматом Сарсенбаевым, видно, как десятки человек пытаются одновременно попасть внутрь здания через одну дверь, а сотрудники полиции сдерживают толпу, передаёт BAQ.KZ.
На видео у входа в вокзал собрались люди разных возрастов, в том числе пожилые мужчины и женщины. Посетители стоят вплотную друг к другу и пытаются пройти внутрь. У дверей образовалась давка: одни люди напирают снаружи, другие уже находятся у самого входа.
Сотрудники полиции пытаются сдержать поток людей и не допустить дальнейшего скопления у дверей. При этом собравшиеся продолжают тесниться у входа.
Кадры вызвали обсуждение в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на то, что открытие современного вокзала, рассчитанного на большой пассажиропоток, сопровождалось такой ситуацией.
Сам Азамат Сарсенбаев выразил надежду, что новое здание будут беречь.
«Честно я очень надеюсь, что новый ЖД вокзал, с таким отношением через месяц не превратится в старый. Берегите инфраструктуру...» – написал он в Instagram.
Что пишут пользователи
В комментариях мнения разделились. Одни возмутились поведением собравшихся, другие задались вопросом, почему организаторы не предусмотрели более удобный порядок входа.
«Открытие вокзала превратили в давку с полицией. Люди тут никогда не обретут цивилизацию...» – написал один из пользователей.
«Боятся, что вокзал сейчас тронется, а они останутся?» – пошутил другой комментатор.
Некоторые предположили, что люди пришли посмотреть на обновлённое здание из любопытства.
«Вокзал новый, люди старые...» – говорится в одном из комментариев.
Другие пользователи обратили внимание на организацию мероприятия.
«Вокзал для людей построили, а вы ругать собрались. Зайдите как нормальные люди, почему не открыть все двери?» – написал один из комментаторов.
При этом по опубликованным кадрам нельзя установить, почему посетителей пропускали именно таким образом и сколько входов в тот момент было доступно.
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Что известно о новом вокзале
Железнодорожный вокзал станции Мангистау построили ещё в 1969 году. Недавно здесь завершилась масштабная реконструкция, после которой здание получило современный облик.
В трёхэтажном вокзале появились обновлённые залы ожидания, кассы, камера хранения багажа, комнаты отдыха, помещения для матери и ребёнка, торговые точки и кофейня.
Для пассажиров с инвалидностью и людей с ограниченной мобильностью предусмотрены лифты, эскалаторы, траволаторы и тактильная навигация. Также обновили инженерные коммуникации, системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной безопасности. На фасаде установили стеклянные конструкции, а внутри появился барельеф, посвящённый истории и культуре Мангистау.
Станция обслуживает в среднем около 2,5 тысячи пассажиров ежедневно. Через неё проходят 16 пассажирских поездов, связывающих регион с крупными городами Казахстана и Узбекистаном. Реконструкцию вокзала профинансировала компания «Қазақстан темір жолы».
Пока остаётся неясным, что именно привело к скоплению людей у входа и потребовалась ли кому-либо медицинская помощь.
Редакция BAQ.KZ направила запрос в Департамент полиции Мангистауской области, чтобы уточнить обстоятельства произошедшего и выяснить, были ли зафиксированы нарушения общественного порядка.
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