Теперь кафе, торговые автоматы и другие услуги будут предоставляться предпринимателям исключительно на конкурсной основе

Необходимость в мерах была выявлена в результате аудита эффективности использования государственных ресурсов в городе Астана.



По итогам проверки ВАП поручила Министерству транспорта внести изменения в правила доступа и оказания услуг на территории аэропортов (аэродромов), не относящихся к аэропортовской деятельности. А именно – закрепить передачу арендных площадей для объектов общественного питания и автоматов по продаже продуктов и упаковке багажа исключительно на конкурсной основе.

Конкурсный отбор создаст прозрачные и равные условия для всех потенциальных арендаторов, снизит риски необоснованного выбора поставщиков услуг и повысит эффективность использования имущества аэропортов. Кроме того, выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды.



Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного аудита остается на контроле.