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Кафе и автоматы в аэропортах Казахстана будут сдавать через конкурс

В Казахстане изменили правила размещения коммерческих объектов в аэропортах. 

Сегодня 2026, 13:24
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magnific.com Сегодня 2026, 13:24
Сегодня 2026, 13:24
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Фото: magnific.com

Теперь кафе, торговые автоматы и другие услуги будут предоставляться предпринимателям исключительно на конкурсной основе

Необходимость в мерах была выявлена в результате аудита эффективности использования государственных ресурсов в городе Астана.

По итогам проверки ВАП поручила Министерству транспорта внести изменения в правила доступа и оказания услуг на территории аэропортов (аэродромов), не относящихся к аэропортовской деятельности. А именно – закрепить передачу арендных площадей для объектов общественного питания и автоматов по продаже продуктов и упаковке багажа исключительно на конкурсной основе.

Конкурсный отбор создаст прозрачные и равные условия для всех потенциальных арендаторов, снизит риски необоснованного выбора поставщиков услуг и повысит эффективность использования имущества аэропортов. Кроме того, выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды.

Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного аудита остается на контроле.

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