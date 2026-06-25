Кафе и автоматы в аэропортах Казахстана будут сдавать через конкурс
В Казахстане изменили правила размещения коммерческих объектов в аэропортах.
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Необходимость в мерах была выявлена в результате аудита эффективности использования государственных ресурсов в городе Астана.
По итогам проверки ВАП поручила Министерству транспорта внести изменения в правила доступа и оказания услуг на территории аэропортов (аэродромов), не относящихся к аэропортовской деятельности. А именно – закрепить передачу арендных площадей для объектов общественного питания и автоматов по продаже продуктов и упаковке багажа исключительно на конкурсной основе.
Конкурсный отбор создаст прозрачные и равные условия для всех потенциальных арендаторов, снизит риски необоснованного выбора поставщиков услуг и повысит эффективность использования имущества аэропортов. Кроме того, выбор наиболее выгодных предложений увеличит собственные доходы аэропортов от аренды.
Исполнение других поручений и рекомендаций ВАП по итогам проведенного аудита остается на контроле.
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