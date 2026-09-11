Чаще всего жители жалуются на кафе и другие объекты общественного питания из–за неэффективной работы или неправильной установки вентиляции. На такие обращения приходится 40% жалоб. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно–эпидемиологического контроля города Астаны Мухамгали Арыспаев, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, еще 30% обращений связаны с безопасностью пищевой продукции – признаками порчи, наличием посторонних предметов или ухудшением состояния здоровья.

«Наибольшее число обращений на объекты общественного питания связано с вопросами неэффективной работы систем вентиляции и их ненадлежащей установки, в том числе распространением запахов и шума – 40%. Вопросы безопасности пищевой продукции составляют 30%, нарушения требований санитарных правил – 26%, вопросы законности осуществления деятельности – 4%», – сообщил Арыспаев.

Когда жалоба может стать основанием для проверки

Как пояснил представитель департамента, внеплановая проверка может быть назначена при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств возможного нарушения.

«При поступлении в государственный орган обращения, содержащего убедительные основания и подтверждающие доказательства возможных нарушений требований законодательства в отношении конкретного объекта и субъекта предпринимательства, рассматривается вопрос о назначении внеплановой проверки по вопросам, указанным в обращении», – отметил он.

При этом все внеплановые проверки подлежат регистрации в органах правовой статистики и специальных учетов.

Что делать, если кафе мешает жильцам

Если жители сталкиваются с запахом, дымом или шумом из–за работы кафе, им рекомендуют зафиксировать обстоятельства нарушения.

В обращении необходимо указать конкретный адрес объекта, название заведения, характер предполагаемого нарушения, время и периодичность его возникновения.

«К обращению рекомендуется приложить имеющиеся материалы, подтверждающие изложенные доводы: фото- и видеозаписи, фиксирующие выход дыма или иных выбросов, сведения об использовании внутридомовой системы вентиляции, имеющиеся проекты, экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров, ответы государственных органов, а также акты обследования, составленные собственниками помещений, представителями ОСИ, КСК и соседями», – пояснил Арыспаев.

При этом самостоятельно заказывать экспертизу или лабораторное исследование жильцы не обязаны.

«Наличие указанных материалов не означает, что гражданин обязан самостоятельно проводить экспертизы или лабораторные исследования. Важно предоставить имеющиеся сведения и доказательства, позволяющие объективно оценить изложенные в обращении обстоятельства», – подчеркнул он.

Кто отвечает за кафе на первом этаже

Ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований несет предприниматель, который непосредственно осуществляет деятельность объекта общественного питания.

«Собственник или арендатор помещения, в котором осуществляется деятельность объекта общественного питания, обязан обеспечить соответствие объекта установленным требованиям, в том числе требованиям к вентиляции, технологическим процессам, обращению с пищевой продукцией и недопущению негативного воздействия на условия проживания граждан», – сообщил Арыспаев.

ОСИ не несет ответственность за соблюдение санитарных требований непосредственно кафе, однако в пределах своей компетенции может участвовать в решении вопросов, связанных с общедомовым имуществом, фиксировать выявленные обстоятельства и обращаться в уполномоченные государственные органы.

Размещение кафе на первом этаже многоквартирного дома не освобождает предпринимателя от соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и не должно ухудшать условия проживания жильцов.