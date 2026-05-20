Казахстанские школьники получили образовательные гранты в Германии

В столичной школе-гимназии №46 19 выпускников получили международные дипломы по немецкому языку DSD II, подтвердив уровень B2–C1.

Данные сертификаты дают право поступать в вузы Германии без дополнительных языковых экзаменов и учиться там бесплатно.

В церемонии приняли участие представители Посольства Германии в Казахстане. Посол Германии лично вручила дипломы выпускникам.

Школа-гимназия №46 – единственная в Астане, где дети учатся на трёх языках: казахском, русском и немецком. Учебное заведение более 20 лет участвует в программе DSD, благодаря которой ученики ежегодно поступают в зарубежные вузы.

В этом году почти половина выпускников получила гранты на обучение в Германии, Австрии и Швейцарии, а один ученик – полный грант, покрывающий все расходы.

Немецкий язык здесь изучают с начальных классов, постепенно выходя на международный уровень, который открывает дорогу в европейские университеты.