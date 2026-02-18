В Астане начаты масштабные противодпаводковые мероприятия. Работы ведутся согласно комплексному плану по пропуску паводковых вод, передает BAQ.KZ.

Для пропуска паводковых вод в городе очищаются арычно-лотковые и ливневые сети, колодцы, круглосуточно вывозится снег. а также ведется строительство и реконструкция очистных сооружений.

– Коммунальными службами города очищено 38 км арычно-лотковых и 16 км ливневых сетей, почти 3,3 втыс. смотровых и дождеприемных колодцев, пропарено 530 погонных метров труб, вывезено 884 тонны ила и др. Вывезено более 4,6 млн куюометров снега. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы инертных материалов, в постоянную готовность приведены органы гражданской защиты, коммунальные службы, – сообщает официальный сайт столичного акимата.

По линии «Астана су арнасы» проложено 170 м напорной линии, проводится очистка магистральных сетей диаметром 400–1600 мм, на КОС установлены 4 насоса производительностью 5–7 тыс. м³/час. В районе Индустриального парка на реке Акбулак проводятся работы по берегоукреплению, а также мероприятия по расширению русла реки и др.

По информации акимата столичный градоначальник Женис Касымбек поручил уделить особое внимание вывозу снега с территорий социальных объектов, частного сектора, жилых массивов, держать на контроле работу дамб и сооружений.