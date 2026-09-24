Суперкубок УЕФА в Астане: сколько туристов ждать и что получит Казахстан

В 2028 году Астана примет матч за Суперкубок УЕФА. Впервые турнир такого уровня пройдет в Казахстане. Решение было принято Исполнительным комитетом УЕФА, местом проведения выбрана «Астана Арена».

Что учитывают при выборе города, какую роль могли сыграть опыт Казахстана в проведении международных матчей и отношения с УЕФА, сколько болельщиков может приехать в Астану и какой эффект получит город? Об этом в эксклюзивном интервью BAQ.KZ рассказали эксперт по спортивному бизнесу, британский профессор Саймон Чедвик и эксперт по футбольным финансам, преподаватель Ливерпульского университета Киран Магуайр.

Что учитывает УЕФА при выборе города

Саймон Чедвик – профессор и эксперт в области спортивного бизнеса, сотрудничавший с FIFA, UEFA, футбольными клубами и крупными международными компаниями.

По его словам, Суперкубок сохраняет свое значение в европейском футболе, хотя уступает по масштабу и вниманию Лиге чемпионов.

«Суперкубок по-прежнему имеет значение, хотя сегодня он воспринимается как менее престижный турнир, чем прежде. Время его проведения неидеально: большинство клубов и болельщиков еще готовятся к новому сезону. Кроме того, Лига чемпионов стала настолько масштабным турниром, что обычно затмевает другие соревнования УЕФА», – говорит Чедвик.

По мнению профессора, при выборе места проведения Суперкубка значение может иметь нейтральность площадки. УЕФА также оценивает стадион и другую необходимую инфраструктуру – качество поля, тренировочные объекты и возможности для организации матча.

«Инициатором подачи заявки выступает национальная футбольная федерация. Затем голосует Исполнительный комитет УЕФА, после чего определяется стадион, на котором пройдет матч», – пояснил эксперт.

Окончательное решение о проведении Суперкубка 2028 года в Астане действительно принял Исполнительный комитет УЕФА.

Почему получить Суперкубок проще, чем финал Лиги чемпионов – мнение эксперта

Киран Магуайр – эксперт по футбольным финансам, преподаватель Школы менеджмента Ливерпульского университета и автор книги The Price of Football.

По его мнению, получить право на проведение Суперкубка проще, чем финала Лиги чемпионов. Это связано в том числе с масштабом мероприятия и требованиями к вместимости стадиона.

«Для него не нужен стадион такой вместимости, как для финала Лиги чемпионов. В последнем могут участвовать клубы с многочисленными болельщиками – „Ливерпуль“, „Ювентус“, „Реал Мадрид“, „Барселона“, „Бавария“ или ПСЖ, – и многие из них захотят приехать на матч. Суперкубок же воспринимается как дополнительное событие. Поэтому получить право на его проведение несколько проще. В последние годы Суперкубок принимали, в частности, Тбилиси, Скопье, Таллин и Хельсинки», – рассказал Магуайр.

Какую роль могли сыграть опыт КФФ и отношения с УЕФА

Одним из преимуществ Астаны мог стать накопленный опыт проведения международных футбольных матчей. «Астана Арена» уже принимала встречи группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – в сезоне 2015/16 столичный клуб впервые сыграл на этой стадии турнира.

По мнению Магуайра, для УЕФА важно понимать, что принимающая сторона способна обеспечить безопасность, логистику и необходимый уровень организации.

«УЕФА стремится избегать рисков. Когда организация уже знакома со стадионом и знает, что федерация способна обеспечить проведение матчей, это снижает риски», – пояснил эксперт.

Магуайр также предположил, что значение могли иметь рабочие контакты руководства Казахстанской федерации футбола с УЕФА. При этом эксперт подчеркнул, что ключевую роль, по его мнению, сыграла сама заявка Казахстана.

«В футболе многое строится на контактах, поэтому связи президента федерации могут помочь. Насколько я понимаю, Марат Омаров знаком с президентом УЕФА Александером Чеферином. Кажется, Чеферин посещал Казахстан в прошлом году и встречался с президентом страны. Это говорит о поддержке на высоком уровне. Но решение, на мой взгляд, принималось исходя из достоинств самой заявки и того, как ее представила Казахстанская федерация футбола».

Сколько болельщиков может приехать в Астану

Одним из главных вызовов Саймон Чедвик называет расстояние между Казахстаном и основными футбольными рынками Европы.

По его мнению, стадион, скорее всего, вызовет большой интерес у зрителей, однако высокая стоимость и продолжительность поездки могут повлиять на количество иностранных болельщиков.

«Разумно предположить, что стадион во время матча будет заполнен. Однако большое расстояние от стран, команды которых, вероятно, примут участие в игре, может сократить число болельщиков, готовых поехать на матч спонтанно. К тому же матч проходит во время летних отпусков, когда многие уже находятся в других местах. Тем не менее Астана может быть особенно привлекательна для любителей необычных поездок и самых преданных болельщиков», – сказал Чедвик.

По его словам, проведение матча в Казахстане также расширяет географию крупных европейских футбольных событий.

Киран Магуайр считает, что число иностранных гостей будет во многом зависеть от того, какие клубы сыграют в Суперкубке, а также от стоимости перелета.

«Число приезжих зависит от того, какие клубы сыграют. У одних большая армия болельщиков, привыкших путешествовать за командой, у других – нет. Перелет из Западной Европы, вероятно, будет дорогим, и это может ограничить число иностранных гостей».

При этом, по мнению эксперта, большой интерес к матчу будет и внутри Казахстана. Многие местные болельщики захотят увидеть вживую ведущие европейские клубы.

Кто получит экономический эффект

Магуайр предостерегает от завышенных ожиданий относительно прямого экономического эффекта для Астаны. Иностранные болельщики, вероятно, проведут в городе несколько дней, поэтому дополнительный спрос прежде всего почувствуют гостиницы, рестораны, авиакомпании, такси и другие сервисы.

По словам эксперта, основные коммерческие доходы, связанные с Суперкубком, включая телетрансляции, спонсорство и значительную часть билетной программы, находятся у УЕФА. Принимающей стороне, в свою очередь, необходимо обеспечить организацию матча.

«Фактически расходы на организацию матча несет Казахстанская федерация футбола. Они могут включать приведение стадиона в соответствие с требованиями УЕФА, обеспечение правопорядка и безопасности, организацию транспорта, работы аэропорта и фан-зон».

При этом, отмечает Магуайр, эффект от турнира не обязательно измеряется только прямыми доходами. Международная трансляция позволяет показать Астану и Казахстан большой зарубежной аудитории.

«На событие приедут съемочные группы из разных стран, поэтому его можно использовать для продвижения Казахстана на международном уровне».

Возможность заявить об Астане

По мнению Магуайра, международное внимание к Астане будет заметным, но кратковременным. Поэтому многое будет зависеть от того, сможет ли город воспользоваться интересом к Суперкубку.

«Да, но эффект будет краткосрочным – примерно как после „Евровидения“. Город окажется в центре внимания на несколько дней. Дальше все зависит от того, удастся ли воспользоваться этим интересом».

Эксперт считает, что проведение матча можно использовать не только для туристического продвижения, но и для деловых контактов.

Саймон Чедвик, в свою очередь, отмечает еще один возможный долгосрочный эффект: успешно проведенный Суперкубок станет дополнительным опытом для Казахстана при участии в будущих заявочных кампаниях на международные футбольные турниры.