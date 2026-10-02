Эвакуация из дальних сел и поиск в труднодоступных районах: Казахстан показал экспертам ICAO, как работает авиация МЧС
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Три дня в Астане спасатели, авиаторы и эксперты из разных стран учились действовать сообща, когда нужно найти и спасти людей. На международной конференции ICAO EUR Search and Rescue Task Force Meeting and SAR Workshop 2026 они не только обсуждали правила, но и отрабатывали совместные операции на практике.
Что показал Казахстан
Свой опыт показала казахстанская авиация МЧС, сообщили в министерстве. Заместитель генерального директора АО «Казавиаспас» по летному составу Игорь Кармыков рассказал коллегам, на что способны экипажи.
Они оперативно вылетают на чрезвычайные ситуации, ищут и эвакуируют людей, облетают труднодоступные территории и поддерживают спасателей на земле.
Казахстанский доклад слушали эксперты Международной организации гражданской авиации, члены Рабочей группы ICAO по поиску и спасанию Европейского региона, специалисты международных организаций и авиационных структур, представители казахстанских госорганов, которые отвечают за авиацию и спасательную работу.
Что обсуждали и отрабатывали
Говорили о том, как лучше организовать поиск и спасание, какие международные стандарты и требования стоит доработать, как странам региона координировать действия и быстрее обмениваться информацией во время операций. Отдельной темой стала подготовка специалистов.
На практике участники разыграли организацию поисково-спасательных операций и совместную работу разных ведомств и государств при чрезвычайных ситуациях.
Опытом в поиске и спасании, решили участники, нужно делиться и дальше, как и развивать сотрудничество между странами и применять международные стандарты.
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