Как Балхаш борется с комарами этим летом
В Балхаш начались ежегодные дезинсекционные работы по борьбе с комарами и мошками, передает BAQ.KZ.
Обработка проводится в утренние часы и охватывает основные общественные пространства города - скверы, аллеи, набережную, а также отдельные улицы и участки с зелёными насаждениями.
Как проходит обработка
В этом году дезинсекция будет проходить в шесть этапов. Такой подход позволит обеспечить более длительный эффект и сократить численность насекомых на протяжении всего сезона.
Как отмечают специалисты, для обработки используются современные инсектициды.
«Для уничтожения насекомых применяются препараты, содержащие вещества, безопасные для человека и животных», - сообщили в профильных службах.
Все средства разрешены к использованию на территории Казахстана.
Чего ждать жителям
Ожидается, что проводимые меры помогут значительно снизить количество комаров и мошек в городе.
Работы находятся на постоянном контроле соответствующих служб.
Самое читаемое
- В Семее впервые более 40 тысяч жителей будут обеспечены горячей водой
- Морозы до 18 градусов вернутся в регионы Казахстана
- Продажу долгов по микрокредитам коллекторам ограничили: что известно
- В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
- Астана получит новый статус: что будет с бюджетом и регионами – ответ Миннацэкономики