В Балхаш начались ежегодные дезинсекционные работы по борьбе с комарами и мошками, передает BAQ.KZ.

Обработка проводится в утренние часы и охватывает основные общественные пространства города - скверы, аллеи, набережную, а также отдельные улицы и участки с зелёными насаждениями.

Как проходит обработка

В этом году дезинсекция будет проходить в шесть этапов. Такой подход позволит обеспечить более длительный эффект и сократить численность насекомых на протяжении всего сезона.

Как отмечают специалисты, для обработки используются современные инсектициды.

«Для уничтожения насекомых применяются препараты, содержащие вещества, безопасные для человека и животных», - сообщили в профильных службах.

Все средства разрешены к использованию на территории Казахстана.

Чего ждать жителям

Ожидается, что проводимые меры помогут значительно снизить количество комаров и мошек в городе.

Работы находятся на постоянном контроле соответствующих служб.