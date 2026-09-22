Как безопасно купить квартиру в строящемся доме в Казахстане
Пять шагов перед покупкой жилья в новостройке.
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Покупка квартиры на этапе строительства может быть выгоднее готового жилья, однако такая сделка требует особого внимания к документам и условиям договора. В Казахстане привлечение денег граждан для строительства многоквартирных домов регулируется Законом «О долевом участии в жилищном строительстве».
Как сообщает Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства, перед тем как переводить деньги за квартиру, важно убедиться, что застройщик имеет законные основания для привлечения средств.
Когда можно передавать деньги застройщику
Закон предусматривает три механизма привлечения денег граждан:
- наличие гарантии Единого оператора;
- участие банка второго уровня в реализации проекта;
- привлечение средств дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.
Если у застройщика нет предусмотренного законом основания, вносить деньги за квартиру в строящемся доме не рекомендуется.
Что проверить перед сделкой
Перед заключением договора стоит проверить несколько ключевых моментов.
Застройщика и объект. Изучите информацию о компании, жилом комплексе и документах, связанных со строительством.
Законное основание для привлечения средств. Убедитесь, что проект реализуется по одному из предусмотренных законом механизмов.
Условия договора. Проверьте стоимость квартиры, порядок оплаты, сроки завершения строительства и передачи жилья, а также права и обязанности сторон.
Регистрацию договора. Договор о долевом участии должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
Почему важно смотреть не только на название договора
При покупке строящегося жилья застройщик может предложить предварительный договор, соглашение о бронировании, инвестиционный договор или другой документ.
Однако само название документа не определяет законность сделки. Если такой договор фактически используется для привлечения денег граждан на строительство многоквартирного дома в обход установленных законом требований, подобная схема не допускается.
Где проверить застройщика?
Перед заключением сделки рекомендуется самостоятельно проверить информацию о жилом комплексе и застройщике через официальные цифровые сервисы.
Сведения о жилых объектах доступны на Homeportal.kz. Информацию также можно проверить через государственные цифровые сервисы и приложения банков, в том числе eGov, Halyk, Alatau, БЦК и Евразийского банка.
Какое наказание предусмотрено за нарушения
За незаконное привлечение средств предусмотрена административная ответственность.
Размер штрафа зависит от категории нарушителя:
- для физических лиц – 200 МРП;
- для субъектов малого предпринимательства – 500 МРП;
- для субъектов среднего предпринимательства – 750 МРП;
- для субъектов крупного предпринимательства – 1 000 МРП;
- при повторном нарушении субъектами крупного предпринимательства – 2 000 МРП.
Что проверить перед оплатой
Перед переводом денег убедитесь, что:
- застройщик и жилой комплекс проверены;
- установлено законное основание для привлечения средств;
- договор внимательно изучен;
- договор о долевом участии зарегистрирован;
- порядок оплаты соответствует условиям договора.
Главное правило при покупке квартиры в новостройке – сначала проверить документы и законность схемы привлечения средств, а затем вносить оплату. Такая предварительная проверка позволяет снизить риски при покупке жилья на этапе строительства.
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