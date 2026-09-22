Покупка квартиры на этапе строительства может быть выгоднее готового жилья, однако такая сделка требует особого внимания к документам и условиям договора. В Казахстане привлечение денег граждан для строительства многоквартирных домов регулируется Законом «О долевом участии в жилищном строительстве».

Как сообщает Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства, перед тем как переводить деньги за квартиру, важно убедиться, что застройщик имеет законные основания для привлечения средств.

Когда можно передавать деньги застройщику

Закон предусматривает три механизма привлечения денег граждан:

наличие гарантии Единого оператора;

участие банка второго уровня в реализации проекта;

привлечение средств дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Если у застройщика нет предусмотренного законом основания, вносить деньги за квартиру в строящемся доме не рекомендуется.

Что проверить перед сделкой

Перед заключением договора стоит проверить несколько ключевых моментов.

Застройщика и объект. Изучите информацию о компании, жилом комплексе и документах, связанных со строительством.

Законное основание для привлечения средств. Убедитесь, что проект реализуется по одному из предусмотренных законом механизмов.

Условия договора. Проверьте стоимость квартиры, порядок оплаты, сроки завершения строительства и передачи жилья, а также права и обязанности сторон.

Регистрацию договора. Договор о долевом участии должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

Почему важно смотреть не только на название договора

При покупке строящегося жилья застройщик может предложить предварительный договор, соглашение о бронировании, инвестиционный договор или другой документ.

Однако само название документа не определяет законность сделки. Если такой договор фактически используется для привлечения денег граждан на строительство многоквартирного дома в обход установленных законом требований, подобная схема не допускается.

Где проверить застройщика?

Перед заключением сделки рекомендуется самостоятельно проверить информацию о жилом комплексе и застройщике через официальные цифровые сервисы.

Сведения о жилых объектах доступны на Homeportal.kz. Информацию также можно проверить через государственные цифровые сервисы и приложения банков, в том числе eGov, Halyk, Alatau, БЦК и Евразийского банка.

Какое наказание предусмотрено за нарушения

За незаконное привлечение средств предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа зависит от категории нарушителя:

для физических лиц – 200 МРП ;

; для субъектов малого предпринимательства – 500 МРП ;

; для субъектов среднего предпринимательства – 750 МРП ;

; для субъектов крупного предпринимательства – 1 000 МРП ;

; при повторном нарушении субъектами крупного предпринимательства – 2 000 МРП.

Что проверить перед оплатой

Перед переводом денег убедитесь, что:

застройщик и жилой комплекс проверены;

установлено законное основание для привлечения средств;

договор внимательно изучен;

договор о долевом участии зарегистрирован;

порядок оплаты соответствует условиям договора.

Главное правило при покупке квартиры в новостройке – сначала проверить документы и законность схемы привлечения средств, а затем вносить оплату. Такая предварительная проверка позволяет снизить риски при покупке жилья на этапе строительства.