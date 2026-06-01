Как безопасно перевозить детей в автомобиле летом

В преддверии Международного дня защиты детей специалисты напомнили родителям о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних в автомобиле. С наступлением летних каникул многие семьи отправляются в поездки, поэтому особое внимание рекомендуется уделить подготовке автомобиля и соблюдению требований безопасности.

Что проверить перед поездкой

Перед выездом водителям советуют убедиться в исправности транспортного средства.

В первую очередь необходимо проверить давление в шинах, от которого зависят устойчивость и управляемость автомобиля. Также важно убедиться в исправной работе фар, указателей поворота и стоп-сигналов.

Не менее важны состояние тормозной системы, стеклоочистителей и правильная настройка зеркал заднего вида.

Если в машине находится ребенок, следует дополнительно проверить надежность крепления детского автокресла и убедиться, что ремни безопасности застегнуты правильно.

Как перевозить детей разных возрастов

До одного года

Младенцев необходимо перевозить в автолюльке категории 0+, установленной против хода движения. Устройство может размещаться как на переднем, так и на заднем сиденье. Если автолюлька установлена спереди, подушку безопасности необходимо отключить.

От 1 года до 7 лет

Для детей этого возраста обязательно использование детского автокресла, соответствующего росту и весу ребенка. Устанавливать его можно как спереди, так и сзади, однако при размещении на переднем сиденье подушка безопасности также должна быть отключена.

От 7 до 11 лет

Если рост ребенка превышает 150 сантиметров, допускается использование штатного ремня безопасности. В остальных случаях необходимо использовать автокресло или бустер. На переднем сиденье перевозка разрешается только с применением удерживающего устройства.

С 12 лет

Подростки могут ездить на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности.

Что запрещено

Специалисты напоминают, что категорически запрещается перевозить детей в кузове автомобиля или прицепе.

Нельзя держать ребенка на руках во время движения, поскольку в случае аварии удержать его будет невозможно.

Также запрещено оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле даже на короткое время.

Как сделать поездку комфортнее

Для длительных путешествий рекомендуется заранее подготовить запас питьевой воды, легкие перекусы и средства от укачивания.

Маршрут лучше спланировать заранее, предусмотрев остановки для отдыха.

Чтобы ребенку было комфортнее в дороге, можно взять любимые игрушки, книги или другие развлечения. При этом важно следить, чтобы они не отвлекали водителя от управления автомобилем.

Специалисты подчеркивают: соблюдение простых правил безопасности помогает значительно снизить риск травм и сделать семейные поездки комфортными для всех участников дорожного движения.