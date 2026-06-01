Как безопасно перевозить детей в автомобиле летом
С наступлением летних каникул многие семьи отправляются в путешествия на автомобиле. Специалисты напомнили, какие правила перевозки детей помогут избежать опасных ситуаций в дороге и сделать поездку комфортной для всей семьи.
В преддверии Международного дня защиты детей специалисты напомнили родителям о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних в автомобиле. С наступлением летних каникул многие семьи отправляются в поездки, поэтому особое внимание рекомендуется уделить подготовке автомобиля и соблюдению требований безопасности.
Что проверить перед поездкой
Перед выездом водителям советуют убедиться в исправности транспортного средства.
В первую очередь необходимо проверить давление в шинах, от которого зависят устойчивость и управляемость автомобиля. Также важно убедиться в исправной работе фар, указателей поворота и стоп-сигналов.
Не менее важны состояние тормозной системы, стеклоочистителей и правильная настройка зеркал заднего вида.
Если в машине находится ребенок, следует дополнительно проверить надежность крепления детского автокресла и убедиться, что ремни безопасности застегнуты правильно.
Как перевозить детей разных возрастов
До одного года
Младенцев необходимо перевозить в автолюльке категории 0+, установленной против хода движения. Устройство может размещаться как на переднем, так и на заднем сиденье. Если автолюлька установлена спереди, подушку безопасности необходимо отключить.
От 1 года до 7 лет
Для детей этого возраста обязательно использование детского автокресла, соответствующего росту и весу ребенка. Устанавливать его можно как спереди, так и сзади, однако при размещении на переднем сиденье подушка безопасности также должна быть отключена.
От 7 до 11 лет
Если рост ребенка превышает 150 сантиметров, допускается использование штатного ремня безопасности. В остальных случаях необходимо использовать автокресло или бустер. На переднем сиденье перевозка разрешается только с применением удерживающего устройства.
С 12 лет
Подростки могут ездить на любом пассажирском месте при условии использования штатного ремня безопасности.
Что запрещено
Специалисты напоминают, что категорически запрещается перевозить детей в кузове автомобиля или прицепе.
Нельзя держать ребенка на руках во время движения, поскольку в случае аварии удержать его будет невозможно.
Также запрещено оставлять детей младше семи лет одних в автомобиле даже на короткое время.
Как сделать поездку комфортнее
Для длительных путешествий рекомендуется заранее подготовить запас питьевой воды, легкие перекусы и средства от укачивания.
Маршрут лучше спланировать заранее, предусмотрев остановки для отдыха.
Чтобы ребенку было комфортнее в дороге, можно взять любимые игрушки, книги или другие развлечения. При этом важно следить, чтобы они не отвлекали водителя от управления автомобилем.
Специалисты подчеркивают: соблюдение простых правил безопасности помогает значительно снизить риск травм и сделать семейные поездки комфортными для всех участников дорожного движения.
