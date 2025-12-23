Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин на заседании правительства сообщил о разработке программы поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", передаёт BAQ.KZ.

Программа разработана вместе с партией Аманат и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". Она направлена на масштабное развитие малого предпринимательства, прежде всего, в сельских населенных пунктах и малых городах.

В ее приоритете: переработка сельскохозяйственного сырья, шкур, мини-пекарни, молочные и мясные полуфабрикаты, пищевое производство, деревообработка, мебельные цеха и производство строительных материалов, ремесленные и иные направления, формирующие локальные цепочки добавленной стоимости, устойчивую производственную базу и долгосрочный экономический эффект.

"Программой предусматривается двухуровневая система лимитов субсидирования, отражающая структуру региональной экономики", - сказал Жумангарин.

По его словам, программа будет выстроена с учётом структуры региональной экономики и предусматривает двухуровневое распределение субсидий: до 30% бюджета направят в области Абай, Улытау, Жетысу, Северо-Казахстанскую и Кызылординскую, до 70% — в остальные регионы.

Доступ к финансированию обеспечат механизмы субсидирования и гарантирования, включая гарантии Фонда "Даму" до 80% суммы основного долга на весь срок кредита.

Реализация программы предусмотрена по трём направлениям: финансовому (субсидирование части ставки и гарантирование кредитов), нефинансовому (онлайн-обучение и консультационная поддержка предпринимателей) и инфраструктурному (доступ к производственной и коммунальной инфраструктуре, льготная аренда помещений и земли).