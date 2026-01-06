В этом году Казахстан готовится к запуску пилотного проекта беспилотного такси. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин, передаёт BAQ.KZ.

Он уточнил, что определены пилотные зоны, где будут тестироваться новые технологии, и подчеркнул, что сейчас основной акцент - на безопасной апробации, а вопросы тарифов и стоимости поездок пока не рассматриваются.

"Касательно цен и тарифов пока говорить рано. Мы должны понимать, что такие технологии нигде в стране не используются и требуют периода апробации. Пилотные проекты позволяют нам понять, как внедрять их безопасно и получить качественный результат", — отметил он.

Вице-министр рассказал о компаниях-партнерах проекта. Среди них - международные игроки с опытом запуска беспилотного такси: InDrive и Яндекс, при этом Казахстан открыт для сотрудничества и с другими крупными компаниями.

"Мы прорабатываем проект с несколькими международными партнерами, которые уже осуществляют подобную деятельность. Это компании InDrive, Яндекс. Мы открыты и к другим крупным игрокам, которые запускают беспилотное такси. Сейчас главный вопрос не в технологии, а в том, как провести пилот, чтобы всё было безопасно и мы получили четкое понимание масштабирования этой технологии", — сообщил Ростислав Коняшкин.

Проект координируется с государственными органами, включая Министерство внутренних дел и Министерство транспорта.