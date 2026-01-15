Как будет работать единая цифровая платформа коммунальных платежей в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане планируют запустить единую цифровую платформу, которая объединит всю сферу жилищно-коммунального хозяйства в одну систему — от учёта воды, тепла и электроэнергии до аналитики и управленческих решений.
Ключевое нововведение проекта связано с изменением принципов начисления коммунальных услуг. После внедрения автоматизированных систем учёта оплата отопления будет рассчитываться по фактическому потреблению, а не по усреднённым или нормативным показателям. Об этом BAQ.KZ сообщили в АО "Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ".
Проект Smart Turmys реализуется в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", утверждённого постановлением Правительства РК в 2024 году.
Что планируют запустить в 2026 году
На первом этапе, в 2026 году, планируется запуск трёх ключевых модулей платформы:
единый платёжный документ; сбор данных по ЖКХ и энергетике и учёт коммунальных услуг.
Ожидается, что после повсеместного внедрения автоматизированного учёта и подключения всех субъектов естественных монополий Smart Turmys станет единой цифровой платформой контроля и управления коммунальным и энергетическим сектором по всей стране.
По словам директора департамента цифровизации АО "Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ" Алибека Зарубека, в 2026 году планируется запуск именно этих трёх базовых модулей.
"В 2026 году планируют запустить первые три модуля: единый платёжный документ, сбор данных по ЖКХ и энергетике и учёт коммунальных услуг", — отметил он.
При разработке платформы учитывается международный опыт цифровизации энергетики и ЖКХ.
"Изучаются подходы стран Евросоюза, Китая и других государств, где уже работают централизованные платформы учёта ресурсов и системы “умного” управления на основе больших данных. В фокусе — автоматизированный учёт воды, тепла и электроэнергии, цифровой мониторинг инфраструктуры, а также аналитика для контроля износа сетей, снижения аварийности и потерь", — сказал Алибек Зарубек.
Что изменится для отрасли
Алибек Зарубек подчеркнул, что Smart ЖКХ на базе Smart Turmys обеспечит переход к интеллектуальному управлению коммунальными и энергетическими ресурсами. Ключевым элементом станет аналитика и системная работа с данными, позволяющие более точно планировать и контролировать потребление.
"За счёт аналитики и работы с большими данными появится возможность прогнозировать потребление, оптимизировать поставки, снижать аварийность и лучше контролировать износ инфраструктуры. Для энергетического сектора это означает более высокую управляемость, снижение коммерческих и технологических потерь, улучшение платёжной дисциплины и более прозрачную основу для долгосрочного планирования и инвестиций",— заключили в департаменте цифровизации АО "Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ".
Самое читаемое
- Военнослужащие береговой охраны Атырау несут службу в аварийном здании
- Жители Темиртау остались без отопления в разгар сильных морозов
- Город Алатау может стать напрямую подчинённым правительству — депутат
- Строительство второй линии метро Алматы оценили в 1,2 триллиона тенге
- В Казахстане изменили правила погребения и ухода за могилами