В Казахстане планируют запустить единую цифровую платформу, которая объединит всю сферу жилищно-коммунального хозяйства в одну систему — от учёта воды, тепла и электроэнергии до аналитики и управленческих решений.

Ключевое нововведение проекта связано с изменением принципов начисления коммунальных услуг. После внедрения автоматизированных систем учёта оплата отопления будет рассчитываться по фактическому потреблению, а не по усреднённым или нормативным показателям. Об этом BAQ.KZ сообщили в АО "Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ".

Проект Smart Turmys реализуется в рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов", утверждённого постановлением Правительства РК в 2024 году.

Что планируют запустить в 2026 году

На первом этапе, в 2026 году, планируется запуск трёх ключевых модулей платформы:

единый платёжный документ; сбор данных по ЖКХ и энергетике и учёт коммунальных услуг.

Ожидается, что после повсеместного внедрения автоматизированного учёта и подключения всех субъектов естественных монополий Smart Turmys станет единой цифровой платформой контроля и управления коммунальным и энергетическим сектором по всей стране.

По словам директора департамента цифровизации АО "Казахстанский Центр модернизации и развития ЖКХ" Алибека Зарубека, в 2026 году планируется запуск именно этих трёх базовых модулей.

"В 2026 году планируют запустить первые три модуля: единый платёжный документ, сбор данных по ЖКХ и энергетике и учёт коммунальных услуг", — отметил он.

При разработке платформы учитывается международный опыт цифровизации энергетики и ЖКХ.

"Изучаются подходы стран Евросоюза, Китая и других государств, где уже работают централизованные платформы учёта ресурсов и системы “умного” управления на основе больших данных. В фокусе — автоматизированный учёт воды, тепла и электроэнергии, цифровой мониторинг инфраструктуры, а также аналитика для контроля износа сетей, снижения аварийности и потерь", — сказал Алибек Зарубек.

Что изменится для отрасли

Алибек Зарубек подчеркнул, что Smart ЖКХ на базе Smart Turmys обеспечит переход к интеллектуальному управлению коммунальными и энергетическими ресурсами. Ключевым элементом станет аналитика и системная работа с данными, позволяющие более точно планировать и контролировать потребление.