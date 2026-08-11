Между Казахстаном и Китаем ведётся работа по запуску трансграничной системы QR-платежей. После реализации проекта клиенты казахстанских банков смогут оплачивать покупки в Китае с помощью QR-кода. Однако на первом этапе эта возможность может быть доступна не всем клиентам банков. В ответ на запрос корреспондента BAQ.KZ Национальный банк объяснил, как будет работать новая система.

Напомним, интеграцию инфраструктуры QR-платежей между Казахстаном и Китаем планируется завершить к концу 2026 года.

Ранее заместитель председателя Национального банка Казахстана Бинур Жаленов на своей странице в LinkedIn написал о новом этапе финансового сотрудничества между двумя странами.

По его словам, следующий этап финансовых связей между Казахстаном и Китаем будет определяться не только объёмами торговли и инвестиций, но и развитием финансовой инфраструктуры, связывающей экономики двух стран.

В рамках этого направления представители Национального банка Казахстана и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка провели встречи с руководством Народного банка Китая, Национального управления финансового регулирования КНР, CIPS, Китайской банковской ассоциации, а также крупных коммерческих банков.

Кроме того, Национальный банк Казахстана и Народный банк Китая подписали новое двустороннее соглашение о трёхлетнем валютном свопе с возможностью его продления.

«Это соглашение нельзя рассматривать исключительно как инструмент обеспечения ликвидности. Оно будет способствовать более широкому использованию тенге и юаня во взаимных расчётах, создавая более прочную основу для торговли и инвестиций», – отметил Бинур Жаленов.

Как будут работать QR-платежи в Китае

Чтобы уточнить, как именно будет работать трансграничная система QR-платежей, корреспондент BAQ.KZ направил запрос в Национальный банк.

По информации Департамента информации и коммуникаций Национального банка, в Казахстане уже запущена Межбанковская система мобильных платежей (МБМП), являющаяся частью национальной платёжной инфраструктуры.

Эта система позволяет развивать современные платёжные сервисы, в том числе трансграничные платежи.

«На следующем этапе развития МБМП предусматривается внедрение возможности осуществления трансграничных платежей и интеграция системы с платёжными инфраструктурами зарубежных стран», – говорится в официальном ответе Национального банка BAQ.KZ.

В настоящее время прорабатывается несколько основных направлений развития трансграничных платежей. Среди них – Китай, Индия, Турция и страны Центральной Азии.

Одним из первых направлений станет развитие трансграничной системы QR-платежей между Казахстаном и Китаем.

Можно ли уже сейчас оплачивать покупки в Китае с помощью QR

По данным Национального банка, некоторые казахстанские банки уже предоставляют своим клиентам возможность оплачивать покупки в Китае с помощью QR-кода. Однако сейчас такие сервисы работают на основании двусторонних соглашений между отдельными банками и их зарубежными партнёрами.

Главное отличие нового проекта заключается в том, что QR-платежи будут выведены с уровня отдельных банков на уровень национальной платёжной инфраструктуры. С этой целью АО «Национальная платёжная корпорация» Национального банка совместно с UnionPay International проводит интеграцию на уровне МБМП.

Кто сможет пользоваться сервисом на первом этапе

Национальный банк пояснил, что из-за технологических особенностей интеграции на первом этапе новая услуга не будет доступна всем клиентам банков одновременно.

«На первом этапе услугой трансграничных QR-платежей смогут пользоваться клиенты банков – участников МБМП, использующие платёжные инструменты UnionPay», – сообщили в Национальном банке.

Таким образом, конкретный перечень банков, в которых будет запущен сервис, будет зависеть от их подключения к инфраструктурам МБМП и UnionPay.

Кто устанавливает комиссию и курс валюты

При оплате с помощью QR-кода размер комиссии, лимиты, порядок конвертации валюты и другие условия не будут устанавливаться на едином уровне.

Как пояснили в Национальном банке, эти условия будут определять сами банки, подключённые к трансграничному сервису.

«Условия выпуска и использования отдельных платёжных инструментов, тарифы, комиссии, лимиты, порядок конвертации валют и иные условия обслуживания устанавливаются банками, подключающимися к соответствующему сервису при реализации конкретных трансграничных проектов», – говорится в официальном ответе.

Курс конвертации и размер комиссии при оплате QR-кодом в Китае потенциально могут различаться в зависимости от банка.

Национальный банк отметил, что работа по развитию системы трансграничных платежей будет продолжаться поэтапно с учётом технологической готовности национальной платёжной инфраструктуры Казахстана и зарубежных партнёров.

Таким образом, интеграция QR-платежей с Китаем станет одним из первых крупных направлений расширения системы трансграничных платежей Казахстана. В дальнейшем аналогичная модель может быть интегрирована с платёжными инфраструктурами Индии, Турции и стран Центральной Азии.

Также сообщалось, что казахстанцы смогут оплачивать покупки в Китае с помощью QR-кодов, а объединение платёжных систем двух стран планируется завершить до конца текущего года.