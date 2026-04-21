Как будет работать тест AIT — объяснил Саясат Нурбек
Новый тест станет альтернативой ЕНТ и будет признан зарубежными вузами.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новый экзамен разрабатывается совместно с международной организацией ETS — одной из ведущих компаний в мире в сфере образовательного тестирования. По словам министра, тест станет альтернативой ЕНТ и будет признан зарубежными университетами.
«Со следующего года будет в пилотном режиме как альтернатива подключаться новый тест — Admissions Insight Test. Он разрабатывается совместно с компанией ETS, которая является мировым лидером в тестологии. Пробный тест также сохранится, потому что это важный инструмент диагностики знаний. Новый тест будет приниматься филиалами зарубежных университетов и иностранными вузами. Фактически мы создаем тест на уровне SAT, ACT и GRE. Но он будет предлагаться как альтернатива для всех абитуриентов», — заявил министр.
Как отмечается, внедрение AIT является частью реформы системы поступления в вузы. Новый формат будет оценивать не только академические знания, но и навыки критического мышления, анализа и коммуникации .
При этом система ЕНТ сохраняется. Основной экзамен абитуриенты будут сдавать один раз, а пробные тестирования останутся доступными.
В министерстве подчеркнули, что нововведение направлено на повышение качества образования и интеграцию Казахстана в международное образовательное пространство.
Самое читаемое
