Как будет выглядеть Дворец школьников в Аральском районе

В Аральском районе началось строительство современного Дворца школьников, передает BAQ.kz.

Проект реализуется в рамках стратегического партнерства Қазақстан темір жолы и Wabtec, направленного на развитие социальных инициатив в регионах.

В рамках проекта будет создан комплекс, включающий Дворец школьников на 100 мест и школу искусств на 50 мест. Основная цель - развитие творческого потенциала детей и обеспечение доступа к дополнительному образованию.

Площадь объекта составит около 1 950 квадратных метров. В здании разместятся кружки различных направлений, кабинеты искусства и дополнительные образовательные пространства, что позволит детям развиваться с учетом своих интересов.

К реализации проекта планируется привлечь более 120 специалистов. При строительстве будет сделан акцент на использование отечественных материалов, что поддержит местное производство.

Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию будет создано около 100 новых рабочих мест.

Отмечается, что строительство Дворца школьников окажет положительное влияние на развитие социальной инфраструктуры региона, повысит качество жизни населения и создаст благоприятную среду для детей и молодежи.