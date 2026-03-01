В Актау разыскивают 38-летнего Андрея Сотниченко, который не выходил на связь более недели, передает BAQ.KZ со ссылкой на LADA.KZ.

По словам знакомых мужчины, он проживает один в 12-м микрорайоне. Соседи обеспокоились, заметив, что окна квартиры открыты настежь, а привычной активности - походов в магазин и визитов гостей - нет уже несколько дней.

На место были вызваны спасатели и сотрудники полиции. Квартира была открыта, однако пропавшего внутри не обнаружили.

«Обычно видно, как он в магазин ходит, к нему приходят и уходят люди. А тут тишина больше недели, и окна раскрыты с двух сторон. Как будто он вышел на десять минут и оставил проветриться квартиру. Здесь у него нет родных, сестра проживает в Астрахани, она тоже беспокоится», — рассказала одна из его знакомых.

Пропавший мужчина имеет светлые волосы, рост около 170 см.

Власти и соседи просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить в полицию.