Министерство экологии и природных ресурсов получило право оперативно проверять крупные предприятия при разовых выбросах загрязняющих веществ. Об этом министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев рассказал в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

В ходе интервью министр прокомментировал жалобы жителей Усть-Каменогорска на загрязнение атмосферного воздуха. По его словам, ранее действующие процедуры не позволяли экологическим службам сразу попасть на предприятие и зафиксировать нарушение.

«На самом деле мы всё понимаем: какие выбросы, каких загрязняющих веществ, но мы не имели возможности законодательно оперативно реагировать. На сегодняшний день, вот в июне месяце, законодательно мы приняли поправку, которая позволяет нам заходить на предприятия первой категории с оперативной проверкой в случае вот таких разовых выбросов», – рассказал Ерлан Нысанбаев.

Раньше для проведения проверки требовалось разрешение Комитета по правовой статистике. По словам главы ведомства, процедура занимала минимум один рабочий день. За это время загрязняющие вещества могли рассеяться, из-за чего установить источник и масштабы выбросов было сложнее.

Теперь экологические инспекторы смогут выезжать на предприятие сразу после получения информации о серьёзном выбросе.

«То есть он выбросил такие разовые, серьёзные, скажем, выбросы, которые влияют на качество атмосферного воздуха, соответственно, на здоровье людей, то мы уже тут как тут появляемся с передвижными лабораториями. Мы сразу можем провести замеры и, понятно, принять меры», – сообщил министр.

Полное интервью с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым доступно в новом выпуске подкаста Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.