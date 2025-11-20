На пленарном заседании Сената депутат Нурлан Бекенов обратил внимание правительства на проблему капиталоемких проектов в регионах, которые требуют значительно большего финансирования, чем могут позволить себе местные бюджеты, передаёт BAQ.KZ

Речь идет об объектах коммунального сектора, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, туризма и других направлениях.

По словам сенатора, такие проекты не подпадают под критерии критически важных объектов и проектов общестранового значения, определенные приказом №59 Министерства национальной экономики от 28 июня 2025 года. Бекенов поинтересовался, каким образом будут решаться вопросы по таким инициативам, учитывая ограниченные финансовые возможности регионов, и рассматривается ли расширение действующих критериев.

В ответ заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин напомнил, что правительство уже усилило доходную базу местных бюджетов.

"Мы оставили в регионах часть налогового потенциала и его не учитывали в расчетах. Это будут дополнительные поступления. Вообще в среднем регионы по 27% в год поступления растут. Мы использовали в расчетах, когда налоговый потенциал считали, от 13% до 15%. Дополнительные 80 млрд тенге переданы в распоряжение местных бюджетов за счет перераспределения отдельных налогов. При этом ряд крупных объектов по-прежнему остается в зоне ответственности республиканского бюджета. Групповые большие водоводы, магистральные трубопроводы, теплоэлектроцентрали, канатные дороги для туризма и так далее - это все будут финансировать республиканские бюджеты", — сказал он.

Также заместитель премьер-министа - министр Национальной экономики Серик Жумангарин добавил, что перечень критически важных объектов и общестрановых проектов пересматривается на постоянной основе с учетом реальных возможностей регионов. По его словам, подобные капиталоемкие объекты могут быть включены в действующие механизмы и профинансированы из республиканского бюджета.