Согласно концепции развития искусственного интеллекта к 2029 году Казахстан хочет создать пять казахстанских компаний-"единорогов". Президент ранее отмечал, что некоторые казахстанские ИИ-стартапы могут стать "единорогами". Он подчеркнул важность создания благоприятной экосистемы с инфраструктурой, поддержкой, регуляциями и рынками, куда могут приходить инвестиции.

О финансировании этих компаний в материале корреспондента BAQ.KZ.

Что это за компании?

В мировой практике "единорогами" называют технологические компании, чья рыночная стоимость превышает один миллиард долларов США. Такой статус означает, что стартап сумел пройти весь путь развития - от зарождения идеи и первых клиентов до масштабирования на глобальном уровне и привлечения крупных венчурных инвестиций.

О финансировании

Как сообщили Astana Hub в ответ на официальный запрос редакции, в Казахстане стартапам не выделяются государственные деньги напрямую.

"Государство поддерживает компании через экосистему инновационного кластера Astana Hub – крупнейшего в Центральной Азии. Здесь предприниматели получают доступ к инфраструктуре, налоговым льготам, образовательным и акселерационным программам, а также помощи в масштабировании и выходе на зарубежные рынки", - говорится в ответе.

В компании считают, что такой подход позволяет стартапам развиваться быстрее и конкурировать на глобальном уровне без прямых бюджетных вливаний, но при сильной институциональной поддержке.

Для компаний-"единорогов" в Казахстане не предусмотрено отдельных льгот - все резиденты Astana Hub находятся в равных условиях и получают одинаковые меры поддержки.

При этом участники хаба освобождены от целого ряда налогов: корпоративного подоходного, НДС при реализации товаров и услуг, НДС на импорт и услуги нерезидентов, индивидуального подоходного налога с доходов сотрудников-резидентов, а также социального налога за иностранных специалистов.

Кроме того, дивиденды нерезидентов облагаются по сниженной ставке - 5 процентов. Эти преференции дают IT-компаниям возможность экономить и направлять высвобожденные ресурсы на развитие продукта, команд и масштабирование бизнеса.

Создание компаний-"единорогов" невозможно без выхода на глобальные рынки, поэтому Казахстан активно привлекает иностранных партнеров и инвесторов.

Для этого в Astana Hub запущены международные акселерационные программы — например, Silkway Accelerator с Google for Startups, AlchemistX и Hero Training с Draper University. Эти инициативы уже принесли десятки миллионов долларов инвестиций и помогли казахстанским стартапам выйти на рынок США и Кремниевой долины.

В Казахстане все меры поддержки сосредоточены в Astana Hub. В компании сообщили, что помимо налоговых льгот, активно формируется инвестиционная инфраструктура: фонд Astana Hub Ventures с капиталом $10 млн и Alem Venture Fund объемом $100 млн поддерживают перспективные проекты. Причем Alem Venture Fund станет мощным драйвером привлечения в страну международных венчурных фондов и увеличения инвестиций в стартапы.

Сегодня Казахстан уже лидирует в Центральной Азии по числу и объему венчурных сделок, что подтверждает эффективность экосистемы. Для выхода на мировые рынки стартапы дополнительно получают поддержку через международные хабы в Кремниевой долине, Лондоне, Дубае и Шанхае, которые помогают находить партнеров, клиентов и инвесторов.

В Astana Hub считают, что наибольший потенциал для появления "единорогов" связан с искусственным интеллектом, который открывает новые рынки и продукты. Уже сегодня казахстанские команды показывают конкурентоспособность в этой сфере.

В компании также сообщили, что большие перспективы имеет финтех, так как страна стала региональным лидером по цифровым сервисам и онлайн-банкингу. Не менее важным направлением является агротех, где аграрный потенциал Казахстана сочетается с технологиями точного земледелия и анализа данных.

Стабильный рост демонстрирует и игровая индустрия. Перспективным направлением остается также EdTech, поскольку казахстанские компании разрабатывают образовательные продукты, востребованные не только внутри страны, но и за её пределами.