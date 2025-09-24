С 2026 года авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу в Казахстане будут исчисляться по новым правилам, что изменит подход компаний к планированию налоговых выплат. Об этом сообщил заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов, передает BAQ.KZ.

По его словам, порядок начисления авансовых платежей станет более прозрачным и удобным для бизнеса.

"Для исчисления авансовых платежей увеличен порог до 325 тысяч МРП, исключен расчет авансов до сдачи декларации. За первый квартал начисление авансов будет производиться налоговыми органами. Для 2026 года основой для исчисления корпоративного подоходного налога будет служить 2024 год. Это значит, что налогоплательщики с доходом более 600 тысяч МРП за 2024 год будут признаваемыми плательщиками авансов", — пояснил Жанибек Нуржанов.

Он отметил, что новые правила направлены на упрощение порядка уплаты налогов, повышение прозрачности расчетов и снижение административной нагрузки на компании.

"Такой подход позволит бизнесу более точно планировать финансовые потоки и своевременно выполнять налоговые обязательства", — добавил вице-министр.