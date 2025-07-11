Как будут наказывать обменные пункты за размещение курсов валют
Изменения начнут действовать в сентябре.
Сегодня, 13:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
83Фото: BAQ.KZ
С сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу запрет на использование электронных табло с курсами валют. За несоблюдение нового порядка обменные пункты могут быть оштрафованы на 3 до 5 МРП, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.
"Что касается санкций, я точно не скажу, но предполагаю, что это административные штрафы - возможно, 3 или 5 МРП. Санкции устанавливаются не нами, а прописаны в административном кодексе", - сказал Сулейменов.
Ранее в Нацбанке поддержали решение о замедлении роста коммунальных тарифов. Там также прокомментировали решение по базовой ставке.
Самое читаемое
- Оставить историю для потомков: как в Семее борются за старинную архитектуру
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Заявление Перизат Кайрат о побоях: полиция показала видео из СИЗО
- "Запах стоит ужасный": столбы газа вырывались из-под земли в Талдыкоргане
- ХК "Номад" объявил состав обновлённого тренерского штаба