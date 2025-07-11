С сентября 2025 года в Казахстане вступает в силу запрет на использование электронных табло с курсами валют. За несоблюдение нового порядка обменные пункты могут быть оштрафованы на 3 до 5 МРП, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

"Что касается санкций, я точно не скажу, но предполагаю, что это административные штрафы - возможно, 3 или 5 МРП. Санкции устанавливаются не нами, а прописаны в административном кодексе", - сказал Сулейменов.

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