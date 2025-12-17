Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов сообщил, что законопроект, направленный на усиление защиты медицинских работников от насилия, принят во втором чтении. Документ разработан по инициативе депутатов в рамках реализации поручения Главы государства, данного летом, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, законопроект прошёл всестороннее обсуждение на стадии первого чтения – в рабочих группах и на заседаниях профильных комитетов.

"В первом чтении была очень активная дискуссия – это нормальная парламентская практика. Прозвучали различные предложения, по итогам которых законопроект был дополнительно доработан", – отметил депутат.

Разграничение угроз и реального насилия

Одним из ключевых изменений, внесённых ко второму чтению, стало чёткое разграничение угрозы применения насилия и фактического насилия в отношении медицинских работников.

"Мы разделили угрозы и реальное применение насилия на разные составы уголовных правонарушений. По угрозам санкции были существенно смягчены по сравнению с первоначальной редакцией", – пояснил Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что в части угроз снижены размеры штрафов, сокращены сроки общественных работ, а также уменьшены пределы ограничения или лишения свободы.

Ответственность за применение силы сохранена

При этом ответственность за фактическое применение насилия в отношении медицинских работников сохранена без изменений.

"Если медицинскому работнику причинён вред здоровью, либо применено физическое насилие, наказание остаётся таким же, как и ранее. В этой части смягчение не предусмотрено", – подчеркнул депутат.

В зависимости от степени общественной опасности деяния законом предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на длительные сроки, включая случаи, когда действия создают угрозу жизни и здоровью человека.

Медработники не освобождены от ответственности

Асхат Аймагамбетов отдельно отметил, что закон не наделяет медицинских работников какими-либо исключительными привилегиями.

"Ответственность медицинских работников уже прямо предусмотрена Уголовным кодексом. Статья 317 устанавливает ответственность за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, статья 320 – за неоказание помощи больному", – напомнил он.

Таким образом, закон направлен исключительно на обеспечение безопасности медиков при исполнении служебных обязанностей и не освобождает их от ответственности в случае нарушений.

Депутат также отметил, что аналогичные нормы действуют во многих странах мира.

"В развитых государствах, а также в ряде стран Азии существуют специальные нормы, направленные на защиту медицинских работников. В некоторых странах ответственность за такие правонарушения значительно строже", – сказал Аймагамбетов.

Что считается угрозой, а что – эмоциями

Аймагамбетов прокомментировал распространённые в обществе опасения о возможном привлечении к ответственности за эмоциональные высказывания.

"Угроза – это не эмоциональная реплика. Реальная угроза возникает тогда, когда создаётся объективная опасность для жизни или здоровья, например, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Высказывания, сделанные на эмоциях, сами по себе преступлением не являются", – пояснил он.

По его словам, данные правовые различия хорошо известны органам досудебного расследования и судам.

Наказание не применяется автоматически

Депутат подчеркнул, что уголовная ответственность не носит автоматического характера.

"Законом предусмотрено несколько видов санкций. Суд, исходя из обстоятельств дела и степени общественной опасности, самостоятельно принимает решение – от штрафа до лишения свободы", – отметил Аймагамбетов.

Говоря о практической значимости закона, депутат привёл конкретные примеры.

"Если, к примеру, хирургу причиняют вред, и он временно теряет возможность работать, без медицинской помощи остаётся не один человек, а тысячи пациентов", – сказал он.

Он также обратил внимание на риски, с которыми сталкиваются фельдшеры и врачи скорой помощи, особенно при ночных вызовах.

"Фельдшер, выезжая на вызов ночью, не знает, с какой ситуацией столкнётся. При этом он не имеет права отказаться, поскольку на кону – жизнь человека", – подчеркнул депутат.

В завершение Асхат Аймагамбетов отметил, что конечная цель закона – защита интересов граждан.