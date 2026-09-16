Как будут отбирать экспертов в Общественную палату при Курултае

При формировании состава Общественной палаты при Курултае будут учитывать практический опыт, профессиональную репутацию и экспертные компетенции кандидатов. Об этом рассказал депутат Айдос Сарым на брифинге после заседания, передает BAQ.KZ.

По его словам, заявки уже поступают от специалистов из разных регионов Казахстана. Кроме того, с прошлого созыва сохранилась база, в которую входят около 200 экспертов.

«Конечно, мы будем стараться привлекать известных и опытных специалистов. Уже сейчас к нам поступают заявки от представителей всех регионов страны: они рассказывают о себе, представляют свои материалы и достижения. Кроме того, с прошлого созыва у нас сохранилась база данных, в которой около 200 экспертов», - сказал Сарым.

Основу экспертного сообщества составляют представители крупных вузов, научно-исследовательских институтов и других организаций. При этом, подчеркнул депутат, необходимо привлекать специалистов и по новым направлениям, в том числе в области искусственного интеллекта.

При отборе кандидатов будут учитывать их практический опыт, наличие профильных публикаций, профессиональную репутацию и соответствие внутренним критериям оценки.

Одним из главных показателей эффективности работы эксперта Айдос Сарым назвал его реальное участие в законотворческом процессе. В частности, специалист должен не только готовить аналитические и сравнительные материалы, но и участвовать в заседаниях профильных рабочих групп, представляя конкретные предложения.

Депутат также отметил, что отсутствие публичности или популярности в социальных сетях не станет препятствием для включения специалиста в состав Общественной палаты.