Как будут поддерживать развитие креативной индустрии в Казахстане
Утверждены правила государственной поддержки этой сферы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане утверждены новые правила государственной поддержки креативной индустрии, которые охватывают весь цикл проектов — от идеи до выхода на международные рынки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.
Документ делает ставку на устойчивость проектов: грантов будет меньше, а частные инвестиции — больше. Ключевой акцент сделан на принцип возвратности средств.
Правила предусматривают финансовые инструменты, направленные на финансирование и софинансирование креативных и пилотных проектов, совместную реализацию инициатив с частными инвесторами, поддержку экспорта креативных продуктов, компенсацию затрат на регистрацию и правовую защиту интеллектуальной собственности, участие в международных творческих конкурсах и мероприятиях, а также премирование за достижения на международном уровне.
Наряду с этим предусмотрен широкий спектр нефинансовых мер.
- Они включают консультационную, акселерационную и образовательную поддержку, содействие участию в международных культурных и креативных платформах, предоставление помещений и оборудования на льготных условиях, развитие цифровых сервисов и онлайн-платформ, маркетинговое и юридическое сопровождение проектов, разработку региональных стратегий развития креативной индустрии, меры по обеспечению инклюзии и специальные программы по отдельным направлениям отрасли, - говорится в сообщении ведомства.
Принятие Правил создает институциональную основу для превращения креативной индустрии в полноценный сектор экономики, способный генерировать добавленную стоимость, создавать рабочие места и усиливать экспортный потенциал страны, считают в министерстве.
Самое читаемое
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
- Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка
- У меня нет никакого желания выступать посредником в международных спорах — Токаев