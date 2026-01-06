В Казахстане утверждены новые правила государственной поддержки креативной индустрии, которые охватывают весь цикл проектов — от идеи до выхода на международные рынки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Документ делает ставку на устойчивость проектов: грантов будет меньше, а частные инвестиции — больше. Ключевой акцент сделан на принцип возвратности средств.

Правила предусматривают финансовые инструменты, направленные на финансирование и софинансирование креативных и пилотных проектов, совместную реализацию инициатив с частными инвесторами, поддержку экспорта креативных продуктов, компенсацию затрат на регистрацию и правовую защиту интеллектуальной собственности, участие в международных творческих конкурсах и мероприятиях, а также премирование за достижения на международном уровне.

Наряду с этим предусмотрен широкий спектр нефинансовых мер.

- Они включают консультационную, акселерационную и образовательную поддержку, содействие участию в международных культурных и креативных платформах, предоставление помещений и оборудования на льготных условиях, развитие цифровых сервисов и онлайн-платформ, маркетинговое и юридическое сопровождение проектов, разработку региональных стратегий развития креативной индустрии, меры по обеспечению инклюзии и специальные программы по отдельным направлениям отрасли, - говорится в сообщении ведомства.

Принятие Правил создает институциональную основу для превращения креативной индустрии в полноценный сектор экономики, способный генерировать добавленную стоимость, создавать рабочие места и усиливать экспортный потенциал страны, считают в министерстве.