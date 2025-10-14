На брифинге в СЦК вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова прокомментировала вопрос об обеспечении равного доступа к цифровым образовательным программам в регионах, где сохраняются проблемы с интернетом и инфраструктурой, передает BAQ.KZ.

По словам Щегловой, для реализации программы AI-Sana и интеграции искусственного интеллекта в учебный процесс по всей стране определены так называемые якорные университеты - по одному в каждом регионе.

"В каждом регионе назначен якорный вуз. На его базе обеспечивается инфраструктура для всех участников программы AI-Sana - компьютеры, необходимое программное обеспечение и доступ к интернету", — пояснила она.

Вице-министр уточнила, что такие университеты становятся точками притяжения и центрами доступа к цифровым образовательным сервисам, что позволяет подключать к программам студентов даже из тех территорий, где наблюдается дефицит технических ресурсов.

"Мы планируем, что благодаря таким центрам, которые уже открываются в университетах, эта проблема будет решаться", — добавила Щеглова.

Министерство рассматривает модель якорных вузов как базовый инструмент выравнивания цифровых возможностей между столичными и региональными учебными заведениями.