В преддверии первых в истории Казахстана выборов в Курултай одним из ключевых вопросов становится представительство регионов в новом высшем представительном органе страны. Именно этой теме было посвящено выездное заседание экспертного клуба Sarap, которое прошло в Семее, передает корреспондент BAQ.KZ.

Участники встречи обсудили, каким образом после перехода к однопалатной парламентской системе будут учитываться интересы областей, а также насколько активно жители страны готовы участвовать в предстоящем голосовании.

Напомним, 23 августа Казахстан впервые изберет депутатов Курултая, который пришел на смену двухпалатному парламенту. Гражданам предстоит определить состав из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Выборы пройдут исключительно по партийным спискам, без президентской квоты, при этом сохраняются внутренние квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью.

Анатолий Тернов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь политических партий. Всего в партийные списки вошли 545 кандидатов. Официальная агитационная кампания стартовала 23 июля после завершения регистрации списков.

Одним из главных вопросов нынешней избирательной кампании остается сохранение регионального представительства. Если раньше интересы областей были институционально закреплены через Сенат, то после перехода к однопалатной системе у многих жителей возникает вопрос, каким образом местная повестка будет представлена в Курултае.

Анатолий Тернов

Именно этот вопрос стал центральной темой заседания экспертного клуба Sarap, организованного Казахстанским институтом общественного развития. В Семее собрались представители экспертного сообщества Астаны, областей Абай и Восточно-Казахстанской области, а также лидеры гражданского сектора и молодежных организаций.

Анатолий Тернов

Как отметил директор Центра институционального анализа и реформ Тассым Ризат, анализ партийных списков показывает, что политические партии стремятся сохранить региональный баланс.

«У жителей регионов возник вопрос, как будет обеспечиваться представленность областей в будущем Курултае. Мы наблюдаем, что партии в целом соблюдают региональную представленность. Во всех партийных списках большинство кандидатов – представители регионов. Например, среди зарегистрированных кандидатов 20 человек представляют Абайскую и Восточно-Казахстанскую области», – отметил эксперт.

Анатолий Тернов

По его словам, задача экспертной площадки заключается не только в анализе партийных списков, но и в том, чтобы определить вопросы, которые должны стать частью будущей парламентской повестки.

«Наша задача – посмотреть через призму регионального экспертного сообщества, какие особенности существуют в областях, на чем партиям следует акцентировать внимание, как поднимать региональные проблемы и в дальнейшем находить пути их решения», – подчеркнул Тассым Ризат.

Анатолий Тернов

Во время заседания также были представлены результаты последних социологических исследований Казахстанского института общественного развития. Согласно данным опросов, 70,3% казахстанцев намерены принять участие в выборах 23 августа. Одну из самых высоких электоральных активностей демонстрируют жители области Абай.

Анатолий Тернов

Наиболее высокий уровень готовности участвовать в голосовании наблюдается среди представителей старшего поколения – 80,7%. Среди молодежи этот показатель составляет 69,4%.

При этом запросы избирателей сосредоточены на решении конкретных социально-экономических вопросов. Так, 62,3% участников исследования ожидают роста доходов населения, 48,9% считают приоритетом сдерживание инфляции, 47,6% выступают за поддержку малого и среднего бизнеса, 30,3% предлагают усилить борьбу с коррупцией, а 29,8% ожидают создания качественных рабочих мест.

Помимо вопросов регионального представительства, участники встречи обсудили влияние предстоящих теледебатов на избирательную кампанию, взаимодействие политических партий с институтами гражданского общества, а также вовлечение молодежи в электоральные процессы.

По мнению участников заседания, предстоящие выборы станут важным этапом формирования новой политической модели и покажут, насколько эффективно Курултай сможет учитывать интересы различных регионов страны. Именно поэтому подобные экспертные дискуссии проходят не только в столице, но и в областях Казахстана, позволяя сформировать повестку, основанную на запросах жителей.