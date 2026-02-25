В Мажилисе Казахстана в ходе обсуждения законопроекта по вопросам науки депутат Павел Казанцев обратился к представителю Министерства науки и высшего образования РК с вопросами о критериях экономической обоснованности научных проектов и механизмах прозрачности их финансирования. Речь идет о поправках, согласно которым министерство получит полномочия утверждать методику оценки стоимости проектов и объемов их финансирования, передает BAQ.KZ.

Как отметил депутат, сегодня окончательное решение о финансировании научных и научно-технических проектов принимают национальные научные советы, что, по его мнению, создает риски и размывает ответственность уполномоченного органа.

– В настоящее время сложилась практика, что окончательное решение о финансировании научных, научно-технических проектов и программ принимают национальные научные советы. При таком подходе не исключена возможность коррупционных рисков и полностью исключена ответственность министерства за эффективное использование бюджетных средств. Законопроектом министерству предлагается утверждение методики оценки экономической обоснованности стоимости проектов и объема финансирования. Это правильно, поскольку теперь министерство будет нести ответственность за эффективность бюджетных трат. Какие критерии будут взяты за основу и как будет обеспечена прозрачность и объективность при утверждении окончательной стоимости? — заявил Казанцев.

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова, отвечая на вопрос, подчеркнула, что мера является необходимой и поддерживается ведомством. По ее словам, в основу методики лягут четкие экономические параметры оценки.

– Предусматривается включение критериев, которые лягут в основу оценки экономической обоснованности запрашиваемой суммы на проведение научных исследований. Это оценивание каждой статьи затрат, представленных в детализированной смете расходов. Будет анализироваться оптимальность распределения средств по этапам реализации проекта, обоснованность каждого запрашиваемого расхода, включая состав научно-исследовательской группы. Кроме того, прозрачность поможет обеспечить запускаемая информационная платформа “Казахстанский научный портал”, где будет отражаться информация о наличии оборудования и других ресурсах, — сообщила Гулзат Кобенова.

Депутат уточнил, какие именно инструменты обеспечат прозрачность и объективность решений. Вице-министр отметила, что помимо отраслевой экспертизы будет проводиться и экономическая экспертиза проектов с привлечением казахстанских и зарубежных специалистов.

В свою очередь депутат Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что новые нормы закрепляют системный подход и исключают произвольные решения.