8 и 9 марта работники ЦОНов и спецЦОНов уходят на выходные. В период празднования Наурыза дежурные отделения будут работать только 25 марта, передает BAQ.KZ.

Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период мартовских праздников.

8 и 9 марта

В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.

Наурыз

В период празднования Наурыза: 21, 22, 23 и 24 марта – нерабочие дни; 25 марта – с 9.00 до 13.00 работают дежурные ЦОНы и спецЦОНы. В остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.

В будние дни центры обслуживания населения, в том числе специализированные, принимают граждан с 9.00 до 18.00. В марте 2026 года при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ожидают 13 выходных дней.