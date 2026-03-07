Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в период мартовских праздников
Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила о графике работы.
Сегодня 2026, 11:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 11:34Сегодня 2026, 11:34
69Фото: gov.kz
8 и 9 марта работники ЦОНов и спецЦОНов уходят на выходные. В период празднования Наурыза дежурные отделения будут работать только 25 марта, передает BAQ.KZ.
Госкорпорация "Правительство для граждан" сообщила о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период мартовских праздников.
8 и 9 марта
В эти дни все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.
Наурыз
В период празднования Наурыза: 21, 22, 23 и 24 марта – нерабочие дни; 25 марта – с 9.00 до 13.00 работают дежурные ЦОНы и спецЦОНы. В остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме.
В будние дни центры обслуживания населения, в том числе специализированные, принимают граждан с 9.00 до 18.00. В марте 2026 года при пятидневной рабочей неделе казахстанцев ожидают 13 выходных дней.
Самое читаемое
- В "Астана-РЭК" прокомментировали странную вспышку в небе над столицей
- ВИЧ в Казахстане: где живёт больше всего носителей инфекции - свежая статистика от Минздрава
- Мы были готовы к этой войне даже больше, чем к предыдущей – МИД Ирана
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке