Как будут работать ЦОНы Казахстана на День Конституции
1 сентября казахстанцы отдыхают.
Сегодня, 20:54
В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа, в субботу, все ЦОНы и специализированные ЦОНы (спецЦОНы) работать не будут, передает BAQ.KZ.
1 сентября приём граждан будет осуществляться только в дежурных ЦОНах с 9:00 до 13:00.
В спецЦОНах приём будет идти с 9:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.
С 2 сентября ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в обычном режиме.
