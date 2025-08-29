  • 29 Августа, 22:19

Как будут работать ЦОНы Казахстана на День Конституции

1 сентября казахстанцы отдыхают.

В связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа, в субботу, все ЦОНы и специализированные ЦОНы (спецЦОНы) работать не будут, передает BAQ.KZ.

1 сентября приём граждан будет осуществляться только в дежурных ЦОНах с 9:00 до 13:00.

В спецЦОНах приём будет идти с 9:00 до 12:00, выдача документов — до 13:00.

С 2 сентября ЦОНы и спецЦОНы возобновят работу в обычном режиме.

