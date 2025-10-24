  • 24 Октября, 14:17

Как будут работать ЦОНы Казахстана на День Республики

Как и где получить услуги в праздничные дни.

В связи с празднованием Дня Республики Казахстан в субботу, 25 октября, все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы будут закрыты, передает BAQ.KZ со ссылкой на на пресс-службу "Правительства для граждан".

В понедельник, 27 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и специализированные центры. Приём граждан в обычных ЦОНах будет осуществляться с 9:00 до 13:00, а в спецЦОНах — с 9:00 до 12:00. Выдача документов в специализированных центрах продлится до 13:00.

С 28 октября все центры обслуживания населения и спецЦОНы вернутся к обычному режиму работы.

Актуальный список дежурных ЦОНов и специализированных центров можно уточнить на официальной странице Государственной корпорации в Instagram или по телефону 1414.

