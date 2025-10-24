Как будут работать ЦОНы Казахстана на День Республики
Как и где получить услуги в праздничные дни.
Сегодня, 13:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:35Сегодня, 13:35
97
В связи с празднованием Дня Республики Казахстан в субботу, 25 октября, все центры обслуживания населения и специализированные ЦОНы будут закрыты, передает BAQ.KZ со ссылкой на на пресс-службу "Правительства для граждан".
В понедельник, 27 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и специализированные центры. Приём граждан в обычных ЦОНах будет осуществляться с 9:00 до 13:00, а в спецЦОНах — с 9:00 до 12:00. Выдача документов в специализированных центрах продлится до 13:00.
С 28 октября все центры обслуживания населения и спецЦОНы вернутся к обычному режиму работы.
Актуальный список дежурных ЦОНов и специализированных центров можно уточнить на официальной странице Государственной корпорации в Instagram или по телефону 1414.
Самое читаемое
- В Актюбинской области введено временное ограничение движения на трассе "РФ–КНР"
- Смертельная "Молекула": почему запрещённый БАД для похудения свободно продают в Казахстане
- Первый ферросплавный завод-гигант открыли в Павлодарской области
- Молчаливая трагедия: почему Казахстан бьёт рекорды по мужским суицидам
- 12 человек погибли в страшном ДТП в Актюбинской области