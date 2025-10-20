Новый законопроект о профилактике правонарушений принятый накануне Мажилисом Парламента в первом чтении объединит в себе целый ряд документов. Это уже действующие законы, отвечающие за бытовое насилие, защиту несовершеннолетних и надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Какие изменения ждут именно эту сферу? И как сегодня осужденные за преступления казахстанцы получают шанс на жизнь вне тюремных решеток, попадая под пробацию? В новом цикле аналитических материалов "Специальный репортаж. Разбор" говорим о важных общественных проблемах и их решении. Подробнее о теме узнаете в этом видео на BAQ.KZ.