Банки и микрофинансовые организации будут обязаны списывать мошеннически оформленные кредиты за собственный счет. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) дало подробные разъяснения механизма, передает BAQ.KZ.

По официальному ответу, направленному в нашу редакцию, с сентября 2025 года вступят в силу новые требования, направленные на защиту граждан от финансового мошенничества и снижения избыточной долговой нагрузки.

Новые правила подтверждения намерения клиента

С осени 2025 года в кредитных операциях вводятся дополнительные меры, которые должны предотвратить оформление займов посторонними лицами.

Обязательное личное посещение банка или МФО

При первом оформлении:

• беззалогового банковского кредита на сумму свыше 150 МРП (589 800 тенге),

• онлайн-микрокредита выше 75 МРП (294 900 тенге),

клиент обязан лично прийти в отделение банка или МФО.

Этот шаг призван исключить возможность использования чужих данных и так называемой "виртуальной идентификации".



Дополнительное подтверждение для граждан 21- и 55+ лет

Для людей младше 21 года и старше 55 лет вводится обязательное подтверждение согласия на заключение кредитного договора.

Подтверждение будет считаться действительным, если оно дано:

• при личном визите в отделение,

• через портал eGov,

• через кредитное бюро,

• либо через интегрированные с eGov системы кредиторов.



"Период раздумья" для онлайн-кредитов

Для онлайн-займов вводится обязательная задержка перечисления денег:

• для банковских кредитов 150–255 МРП — 8 часов,

• свыше 255 МРП — 24 часа,

• для онлайн-микрокредитов выше 75 МРП — 24 часа.

Это требование действует и в случаях, когда оформляется сразу несколько кредитов. Ограничение направлено на защиту граждан от давления мошенников и импульсивного оформления займов.

Как защищают от мошенников

АРРФР также напомнило о мерах, которые уже действуют в сфере противодействия кредитному мошенничеству.

1. Антифрод-системы в банках и МФО

Финансовые организации обязаны выявлять и блокировать подозрительные операции.

2. Усиление идентификации в онлайн-сервисах

При крупных переводах требуется биометрическая аутентификация и подтверждение одноразовым кодом.

3. Расширение правовых оснований списания мошеннических кредитов

Финансовые организации обязаны списать кредит (внесудебно или через суд), если нарушены установленные требования.

Случаи, при которых кредит должен быть списан:

Внесудебно — при нарушении кредитором:

• отсутствия личного визита клиента при оформлении нового кредита;

• выдачи займа лицам младше 21 года или старше 55 лет без их подтверждения;

• нарушения "периода раздумья".



Через суд — если установлено:

• незаконное использование идентификационных данных клиента третьими лицами;

• оформление кредита через программы удаленного доступа;

• нарушения при биометрической идентификации;

• несоблюдение требований по выявлению внутреннего и внешнего мошенничества.



4. Расширение полномочий Антифрод-центра Национального банка

Центр получает доступ к оперативному обмену данными об абонентах мобильной связи и может блокировать подозрительные операции и номера.



Дополнительно введены ограничения против телефонных мошенников:

• запрет регистрации SIM-карт без биометрии;

• не более 10 номеров на одного человека;

• обязательные антифрод-системы у операторов связи.



Если кредит оказался мошенническим — банк заплатит сам

Принятые меры направлены на усиление защиты граждан и повышение ответственности финансовых организаций. Если будет доказано, что кредит оформлен мошенниками или банк нарушил установленные требования, такой заем будет погашен за счет самого кредитора.