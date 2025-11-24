Как будут списывать "чужие" кредиты: регулятор объяснил новые правила
Банки и микрофинансовые организации будут обязаны списывать мошеннически оформленные кредиты за собственный счет. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) дало подробные разъяснения механизма, передает BAQ.KZ.
По официальному ответу, направленному в нашу редакцию, с сентября 2025 года вступят в силу новые требования, направленные на защиту граждан от финансового мошенничества и снижения избыточной долговой нагрузки.
Новые правила подтверждения намерения клиента
С осени 2025 года в кредитных операциях вводятся дополнительные меры, которые должны предотвратить оформление займов посторонними лицами.
Обязательное личное посещение банка или МФО
При первом оформлении:
• беззалогового банковского кредита на сумму свыше 150 МРП (589 800 тенге),
• онлайн-микрокредита выше 75 МРП (294 900 тенге),
клиент обязан лично прийти в отделение банка или МФО.
Этот шаг призван исключить возможность использования чужих данных и так называемой "виртуальной идентификации".
Дополнительное подтверждение для граждан 21- и 55+ лет
Для людей младше 21 года и старше 55 лет вводится обязательное подтверждение согласия на заключение кредитного договора.
Подтверждение будет считаться действительным, если оно дано:
• при личном визите в отделение,
• через портал eGov,
• через кредитное бюро,
• либо через интегрированные с eGov системы кредиторов.
"Период раздумья" для онлайн-кредитов
Для онлайн-займов вводится обязательная задержка перечисления денег:
• для банковских кредитов 150–255 МРП — 8 часов,
• свыше 255 МРП — 24 часа,
• для онлайн-микрокредитов выше 75 МРП — 24 часа.
Это требование действует и в случаях, когда оформляется сразу несколько кредитов. Ограничение направлено на защиту граждан от давления мошенников и импульсивного оформления займов.
Как защищают от мошенников
АРРФР также напомнило о мерах, которые уже действуют в сфере противодействия кредитному мошенничеству.
1. Антифрод-системы в банках и МФО
Финансовые организации обязаны выявлять и блокировать подозрительные операции.
2. Усиление идентификации в онлайн-сервисах
При крупных переводах требуется биометрическая аутентификация и подтверждение одноразовым кодом.
3. Расширение правовых оснований списания мошеннических кредитов
Финансовые организации обязаны списать кредит (внесудебно или через суд), если нарушены установленные требования.
Случаи, при которых кредит должен быть списан:
Внесудебно — при нарушении кредитором:
• отсутствия личного визита клиента при оформлении нового кредита;
• выдачи займа лицам младше 21 года или старше 55 лет без их подтверждения;
• нарушения "периода раздумья".
Через суд — если установлено:
• незаконное использование идентификационных данных клиента третьими лицами;
• оформление кредита через программы удаленного доступа;
• нарушения при биометрической идентификации;
• несоблюдение требований по выявлению внутреннего и внешнего мошенничества.
4. Расширение полномочий Антифрод-центра Национального банка
Центр получает доступ к оперативному обмену данными об абонентах мобильной связи и может блокировать подозрительные операции и номера.
Дополнительно введены ограничения против телефонных мошенников:
• запрет регистрации SIM-карт без биометрии;
• не более 10 номеров на одного человека;
• обязательные антифрод-системы у операторов связи.
Если кредит оказался мошенническим — банк заплатит сам
Принятые меры направлены на усиление защиты граждан и повышение ответственности финансовых организаций. Если будет доказано, что кредит оформлен мошенниками или банк нарушил установленные требования, такой заем будет погашен за счет самого кредитора.
